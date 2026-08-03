Congo-Brazzaville: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu, le 31 juillet au Palais du peuple à Brazzaville, les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Les diplomates du Burundi, de l'Allemagne et du Brésil ont officiellement pris leurs fonctions, avec pour ambition de consolider les relations de coopération entre leurs pays respectifs et le Congo.

Le cérémonial diplomatique a une nouvelle fois été respecté à la lettre. Le premier diplomate à être reçu par le chef de l'État a été l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi, Agricole Mwamba Ntirampeba. Fort d'une riche expérience acquise au sein de l'administration de son pays et sur la scène internationale, il entend oeuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération avec le Congo. Son ambition est de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans des domaines d'intérêt commun.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, Michael Reuss, a ensuite présenté ses lettres de créance. À cette occasion, il a salué l'excellence des relations qui unissent l'Allemagne et le Congo, tout en réaffirmant sa volonté de contribuer à leur approfondissement. Le diplomate compte promouvoir une coopération encore plus dynamique, au bénéfice des deux États et de leurs peuples.

La cérémonie s'est achevée avec la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil, João de Mendoza Limaneto. N'ayant pas caché son émotion de prendre ses fonctions à Brazzaville, le diplomate a exprimé sa satisfaction d'être désormais en poste en République du Congo. Il s'est engagé à insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre Brazzaville et Brasilia, en favorisant le développement de partenariats dans plusieurs secteurs de coopération.

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