Algérie: Le ministre de la Santé au chevet des blessés à l'hôpital de Thenia

31 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Accident

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, s'est rendu, vendredi, à l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Thenia (Boumerdes), pour s'enquérir des conditions de prise en charge et de l'état de santé des blessés de l'accident de renversement de l'autobus de transport de voyageurs, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du suivi permanent de l'accident de la route survenu dans la wilaya de Boumerdès, le ministre de la Santé s'est rendu à l'EPH de Thenia, au chevet des blessés pour s'enquérir de leur état de santé et s'assurer de l'opérationnalité des services médicaux et d'urgences, afin de leur prodiguer les soins nécessaires", précise la même source.

Lors de la visite, le ministre a écouté un exposé sur "l'opération d'accueil, d'orientation et de prise en charge des blessés".

Il s'est également "enquis de l'état de santé des blessés et des mesures prises pour assurer la continuité des soins dans les meilleures conditions".

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Le ministre a aussi visité les différents établissements de santé ayant admis les blessés de l'accident de la route. Il a, dans ce cadre, inspecté les services des urgences et d'hospitalisation afin de s'enquérir des conditions de prise en charge des blessés, saluant "les efforts considérables déployés par les personnels du secteur de la santé".

M. Ait Messaoudene a, en outre, salué "le sens des responsabilités et la coordination dont ils ont fait preuve dans la gestion de cet accident", réaffirmant "la poursuite du suivi de l'état de santé des blessés jusqu'à leur rétablissement".

Par ailleurs, les services de la Protection civile ont fait état, dans un nouveau bilan, de 27 morts et de 42 blessés dans cet accident.

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