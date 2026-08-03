Afrique: Elan de solidarité au niveau des hôpitaux accueillant les blessés

ALGER — Les hôpitaux accueillant, vendredi, les blessés de l'accident de renversement d'un autobus de transport de voyageurs dans la commune et daïra de Boumerdes ont connu un élan de solidarité de citoyens qui ont accouru pour faire don de leur sang et assister les familles des victimes.

Ainsi, les centres de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux des wilayas de Boumerdes et d'Alger (Salim Zemirli, Mustapha-Pacha et Lamine Debaghine) ont connu une affluence de citoyens de différents âges, venus faire don de leur sang pour les blessés et prêter main forte aux différents services de sécurité et de la protection civile, dans une image reflétant l'esprit de solidarité et d'entraide qui a toujours distingué la société algérienne en pareilles circonstances.

Pour leur part, les bénévoles du Comité national du Croissant rouge algérien (CRA) à Boumerdes ont participé à une opération de don de sang, ainsi qu'à l'orientation et à l'encadrement des familles des victimes et des blessés de ce tragique accident.

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De son côté, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mobilisé des cellules de proximité, à travers les établissements hospitaliers accueillant les blessés, afin de renforcer leur prise en charge psychosociale et d'accompagner leurs familles.

Dans le cadre de cet élan de solidarité, le ministère de la Jeunesse a mobilisé deux maisons de jeunes dans les communes de Corso et d'El-Karma dans la wilaya de Boumerdes pour l'accueil et la prise en charge des familles des victimes de cet accident.

L'accident est survenu, vendredi matin, suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs dans un ravin à Berrahmoune El-Karma, relevant de commune et daïra de Boumerdes, faisant, selon un bilan provisoire, 25 morts et 44 blessés.