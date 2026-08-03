Burkina Faso: Visite opérationnelle à Kaya - Le général de division Moussa Diallo appelle à l'unité, à la discipline et à la vigilance

3 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par EMGA

Du 29 au 31 juillet 2026, le général de division Moussa Diallo, Chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), a effectué une visite opérationnelle dans la garnison de Kaya.

Cette mission avait pour objectif de transmettre à l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité de la garnison le message de félicitations et d'encouragement du chef suprême des armées, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que de galvaniser les forces engagées afin de renforcer la discipline, l'ardeur au travail, la vigilance et l'unité. Le chef d'Etat-major général des armées a également rendu visite aux blessés en opérations à l'hôpital militaire de Kaya.

Il leur a exprimé toute la solidarité de la Nation et leur a souhaité un prompt rétablissement. Il a aussi félicité le personnel médical, militaires et civils, pour son dévouement dans la prise en charge des blessés.

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Au cours de son séjour, le CEMGA s'est successivement entretenu avec les chefs militaires et paramilitaires, la troupe ainsi que les autorités administratives de la région du Koulsé. A chacune de ces rencontres, il a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion entre les différentes composantes des Forces de Défense et de Sécurité. « Nous nous devons de resserrer les coudes et d'aller en rangs groupés pour libérer ce pays que nous chérissons tous. Et nous viendrons très prochainement à bout de ces mécréants », a déclaré le général de division Moussa Diallo.

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