Burkina Faso: Coopération bilatérale - La fête du Trône célébrée à Ouagadougou

L'ambassade du Royaume du Maroc au Burkina Faso a célébré le 27e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au cours d'une réception, jeudi 30 juillet 2026, à Ouagadougou.

Cela fait 27 ans que le Roi Mohammed VI du Maroc a été intronisé. L'anniversaire de la fête du Trône a été célébré par l'ambassade du Royaume du Maroc au Burkina Faso, jeudi 30 juillet 2026, à Ouagadougou. La cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement burkinabè, des chefs des missions diplomatiques, des représentants des organisations internationales et interafricaines, des présidents des institutions, entre autres.

Tous, ont exécuté les hymnes nationaux du Burkina Faso et du Royaume du Maroc. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, a expliqué que durant les 27 ans de règne du Roi Mohammed VI, le Maroc a mis en place des chantiers et des mégaprojets consacrant un processus de développement durable et économique. Il a signifié que le Maroc fait de l'intégration africaine l'un des fondamentaux de sa politique étrangère.

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« Nos relations bilatérales sont très excellentes et se caractérisent par une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun au niveau des instances régionales, continentales et internationales », a mentionné Youssef Slaoui.

En termes de bilan de la coopération bilatérale, au cours de l'année 2025, il a noté la tenue de la 5e session de la commission mixte de coopération organisée à Ouagadougou le 10 janvier 2025, couplée à la commémoration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations. L'ambassadeur du Maroc au Burkina a souligné le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment, la défense-sécurité, la protection civile, la formation professionnelle, l'agriculture, le commerce, la jeunesse. Aussi, les infrastructures routières, la douane, l'urbanisme et l'habitat.

60 ans de diplomatie

Au titre du bilan 2025, Youssef Saloui a ajouté la reconnaissance réciproque des permis de conduire nationaux et la disposition de l'ensemble des pays du Sahel des installations portuaires marocaines. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé ses félicitations au Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains.

Il a formulé des voeux de paix, de prospérité et de progrès continu. Karamoko Jean Marie Traoré a soutenu que la coopération entre les deux nations se reconnaît dans la constance du dialogue politique, la confiance entre les dirigeants, la solidarité entre les peuples et les résultats concrets que celle-ci apporte aux populations. Il a rappelé que durant l'année 2025, les deux nations ont célébré le 60e anniversaire des relations diplomatiques, nouées le 21 octobre 1965.

Le ministre des Affaires étrangères a salué la tenue de la 5e session de la commission mixte de coopération. Pour lui, cette rencontre n'a pas seulement permis de dresser le bilan du chemin parcouru. Elle a ouvert une nouvelle séquence, avec la signature de 12 accords couvrant plusieurs domaines. Karamoko Traoré a réaffirmé que le Burkina Faso est une nation résiliente et déterminée à prendre en main son destin.

« C'est aussi une terre d'opportunités, portée par une population jeune, courageuse et entreprenante, par d'importantes ressources naturelles et par une volonté politique résolue de transformer localement nos richesses », a-t-il précisé. Pour cela, le ministre des Affaires étrangères a adressé un message de confiance aux opérateurs économiques, institutions financières et investisseurs marocains : « Le Burkina Faso est prêt à accueillir des partenariats ambitieux, équilibrés et durables », a-t-il déclaré. Une coupure du gâteau a mis fin à la commémoration de la fête du Trône.