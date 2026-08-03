Burkina Faso: Université Thomas-Sankara - La fin des retards académiques célébrée

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a présidé la cérémonie de sortie de promotion des étudiants en licence de l'université Thomas-Sankara, vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou.

Longtemps éprouvé par les défis du calen- drier académique, l'Université Thomas-Sankara (UTS) a célébré la fin de ses retards académiques à travers une cérémonie de sortie de promotion des étudiants en licence, vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou. Le président de l'UTS, Pr Tibi Didier Zoungrana, a signifié que 2 094 étudiants issus de 22 promotions de licence ont effectué leur sortie de promotion.

Ils ont pour nom de baptême, promotion « Combativité ». Il s'agit des Unités de formation et de recherche (UFR) Sciences économiques et gestion (SEG), Sciences juridiques et politiques (SJP), Sciences et technique (ST), de l'Institut universitaire de formations initiale et continue (IUFIC) et des centres universitaires de Tenkodogo et de Dori. L'UFR SEG compte 1010 diplômés dont 515 femmes, soit un taux de succès de 96,8%. En SJP, le président de l'UTS a noté que deux promotions se chevauchaient. Il s'agit des promotions 2022 (L3-2024-2025) et 2023 (L3-2025-2026).

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« Pour la promotion 2022, nous avons 199 diplômés dont 81 femmes et pour la promotion 2023, 372 diplômés dont 174 femmes » a-t-il mentionné. En ST, il y a 321 diplômés avec un taux de réussite de 86,75%. L'IUFIC compte 16 diplômés, avec un taux de réussite de 100% dont huit femmes. Le centre universitaire de Dori, compte 54 diplômés dont 22 femmes, toutes filières confondues. Quant au Centre universitaire de Tenkodogo, 122 diplômés dont 62 femmes ont été enregistrés.

Le président de l'UTS a félicité les nouveaux diplômés avant de leur rappeler que l'université a joué sa partition en les dotant des capacités nécessaires dans le contexte de développement endogène de la Nation. « Chers lauréats, je vous invite à être donc des ambassadeurs dans votre milieu », a-t-il souhaité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a indiqué que cette sortie de promotion vient régler la question des retards et des chevauchements des années académiques à l'Université Thomas-Sankara.

Mettre les connaissances acquises au service de la Nation

« Nous avons tenu à cette cérémonie pour prouver aux yeux de la Nation entière que les efforts consentis par les acteurs de l'UTS sont couronnés de succès en termes de normalisation complète des années académiques », a-t-il souligné. Adjima Thiombiano a relevé que dans le contexte de la Révolution progressiste populaire, il est du devoir de la jeunesse de comprendre les valeurs à incarner pour être de véritable Burkinabè. « Au-delà de ces résultats très importants pour le système éducatif, ce sont des hommes et femmes de demain que nous construisons dans nos universités », a-t-il déclaré.

Le représentant du directeur général de la SONABHY, parrain de la cérémonie, Dr Patrice Forogo, a encouragé les diplômés à persévérer dans leurs études. « Chers filleuls, le monde de l'emploi s'ouvre à vous. Vous devez transformer ce que vous avez appris, à une semence qui servira à construire la Nation », s'est-il exprimé. Le représentant des étudiants des promotions sortantes, Adolphe Kiendrébéogo, au nom de ces camarades, a fait le serment d'être des juristes défendant la justice avec courage, des économistes contribuant à une prospérité partagée.

En plus d'être des scientifiques innovants au besoin de la société, il a promis être des citoyens plaçant l'intérêt de la Nation au-dessus des intérêts personnels. Les directeurs des UFR de l'UTS ont reçu des attestations de félicitation pour leur engagement dans la normalisation des années académiques. Une remise symbolique des attestions de succès à quelques étudiants et une séance de plantation d'arbres ont mis fin à la cérémonie.