Burkina Faso: E-verbalisation - 1 099 infractions au Code de la route enregistrées en 12 heures

Après l'entrée en vigueur officielle, à 00 h 00, ce 1er août 2026, de la e-verbalisation des infractions routières, le ministre de la sécurité, Mahamadou Sana, s'est rendu, ce samedi à 12 h 00, au centre de supervision de la vidéoprotection afin de constater l'effectivité du dispositif et d'encourager les équipes mobilisées.

Accueilli par le directeur général des transmissions et de l'informatique, Zakaria Hebié, le ministre a suivi en temps réel le processus de traitement des infractions, depuis leur détection par les caméras jusqu'à la validation des dossiers et l'envoi des notifications aux contrevenants. Il a salué le professionnalisme et l'engagement des équipes techniques dont le travail a permis le déploiement effectif de cette innovation majeure dans la modernisation des services de sécurité.

12 heures après son lancement, la e-verbalisation enregistre déjà ses premiers résultats. Entre 00 h 00 et 12 h 00, le système a détecté 1 099 infractions au Code de la route, notamment le non-port de la ceinture de sécurité, le non-respect de la signalisation lumineuse, le dépassement de la vitesse maximale autorisée et l'usage du téléphone mobile tenu en main au volant. A ce stade, cinq contrevenants se sont déjà acquittés de leur amende via la plateforme Faso Arzeka.

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Pour le ministre Mahamadou Sana, ces premiers résultats confirment la pleine opérationnalité du dispositif et traduisent la volonté du gouvernement de s'appuyer sur les technologies numériques pour renforcer la sécurité routière et garantir une application plus efficace, plus transparente et plus équitable de la loi. Le ministère de la sécurité rappelle que la meilleure manière d'éviter une contravention est de respecter le Code de la route : porter sa ceinture de sécurité, respecter les feux tricolores et les limitations de vitesse, et ne pas utiliser son téléphone au volant. La e-verbalisation est avant tout un outil de prévention au service d'une route plus sûre et d'un civisme routier renforcé.