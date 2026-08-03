Burkina Faso: Promotion de la paix et de l'amour de la patrie - Cheikh Amidou Bissiri, lauréat du grand APA 2026

Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a organisé une cérémonie de remise des distinctions dans le cadre de la VIe édition des ambassadeurs de paix awards au cours d'une soirée gala, vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou.

A l'issue du panel des Ambassadeurs de paix awards (APA) sur le thème : « Face aux défis sécuritaires, l'amour de la patrie comme force d'unité et de cohésion sociale », le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie (MPAP) a organisé une cérémonie de remise des distinctions des ambassadeurs de paix awards au cours d'une soirée gala caritatif, vendredi 31 juillet 2026, à Ouagadougou.

En plus de célébrer des hommes et femmes ayant contribué à la promotion de paix et renforcer la cohésion sociale dans leur cadre de vie, le gala a permis de collecter des fonds pour soutenir des personnes vulnérables. Le guérisseur à base de plantes médicinales, Cheikh Amidou Bissiri, a été désigné lauréat, du grand APA 2026, pour ses actions de reforestation, la réhabi-litation de la morgue de Ouahigouya et la réalisation de forages au profit des populations, entre autres. Il s'est réjoui pour la distinction.

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« A travers ce prix, je souhaite renforcer mes actions de promotion de la paix, du vivre-ensemble et de l'acceptation de l'autre pour un Burkina uni, solidaire et tolérant », a commenté Cheikh Amidou Bissiri. Le Nigérien, Doro Mahamed Sékou remporte le trophée APA de l'AES pour son engagement dans la promotion de l'amour de la patrie au sein de l'AES. Six acteurs de la paix ont reçu des trophées APA du patriotisme. Deux acteurs ont reçu des trophées APA d'honneur et deux autres ont été sacrés APA du leadership.

Le fondateur du MPAP, Samuel Kalkoumdo, ministre conseiller spécial du président du Faso s'est réjoui de la tenue de la VIe édition des APA. Il a salué la présence des pays invités d'honneur qui ont suivi avec intérêt les panels et découvert des figures qui prônent la paix et le vivre-ensemble. L'ancien Président de la République du Mali, Dioncounda Traoré, a traduit sa reconnaissance aux initiateurs du MPAP pour l'honneur et l'invitation.

« C'est un privilège pour moi d'être invité dans un évènement où il est question de paix, de solidarité de justice, de développement harmonieux », s'est-t-il exprimé. La soirée gala a connu la présence des notabilités coutumières du Burkina et d'ailleurs, des responsables d'institutions diplomatiques et religieuses, des acteurs de paix et du vivre- ensemble.