Afrique de l'Est: L'Éthiopie réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la paix et de la sécurité en Somalie lors du sommet des pays contributeurs de troupes de l'AUSSOM

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Somalie.

Ce pays d'Afrique de l'Est a également réaffirmé son soutien continu à la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) ainsi qu'aux efforts régionaux visant à préserver les acquis en matière de sécurité, obtenus de haute lutte, dans toute la Corne de l'Afrique.

Cet engagement a été pris lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays fournisseurs de contingents (TCC) de l'AUSSOM, qui s'est tenu à Kampala, en Ouganda, où les dirigeants et les représentants des pays contributeurs ont discuté de l'avenir de la mission et de la réponse collective aux menaces persistantes pour la sécurité en Somalie.

S'exprimant lors du sommet, la délégation éthiopienne a souligné que la préservation des progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme relevait d'une responsabilité régionale partagée.

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L'Éthiopie a réaffirmé sa détermination à empêcher tout recul par rapport aux acquis obtenus grâce à des années d'opérations conjointes de l'Union africaine et de coopération avec la Somalie et les partenaires internationaux.

La délégation a souligné que les sacrifices consentis par des milliers de soldats et de civils somaliens, éthiopiens, ougandais, kényans, burundais et djiboutiens qui ont perdu la vie au service de la paix ne doivent pas tomber dans l'oubli.

La préservation de ces acquis, a-t-elle déclaré, est essentielle à la stabilité à long terme de la Somalie et à la sécurité globale de la Corne de l'Afrique.

L'Éthiopie a réaffirmé qu'elle continuerait à soutenir les efforts de stabilisation de l'Union africaine et à approfondir sa coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de promouvoir une paix durable, de lutter contre le terrorisme et de renforcer les institutions de sécurité en Somalie.

Le sommet a également mis en avant l'importance stratégique d'une action régionale coordonnée alors que l'AUSSOM entre dans une phase critique de soutien à la transition sécuritaire et aux efforts de construction de l'État en Somalie.

L'Éthiopie a rappelé que, depuis plus de deux décennies, les membres des Forces de défense nationales éthiopiennes ont servi au sein des missions successives de l'Union africaine en Somalie avec dévouement, professionnalisme et courage, contribuant de manière significative à la paix et à la sécurité régionales malgré des sacrifices humains et matériels considérables.

La délégation éthiopienne a en outre réaffirmé qu'une paix durable en Somalie restait indispensable à la sécurité, à l'intégration économique et à la stabilité de l'ensemble de la Corne de l'Afrique, soulignant l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de solutions africaines collectives pour la paix et la sécurité régionales.