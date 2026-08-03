Ethiopie: Le ministère des Affaires étrangères mène une campagne de plantation d'arbres avec la participation d'ambassadeurs de pays voisins dans le cadre de la « diplomatie verte » de l'Éthiopie

Addis-Abeba — Le ministère des Affaires étrangères a participé à la campagne nationale de plantation d'arbres organisée par l'Éthiopie à Bishoftu, dans la région d'Oromia, en présence d'ambassadeurs de plusieurs pays voisins, de diplomates, de représentants de la diaspora et de membres des communautés locales. Cette initiative met en avant l'importance de l'action collective, de la responsabilité environnementale et de la coopération régionale pour bâtir un avenir durable.

Dans le cadre de cette initiative, le ministère des Affaires étrangères a souligné que la plantation d'arbres constitue un symbole d'espoir, de coopération et de l'engagement de l'Éthiopie à prendre des mesures concrètes face au changement climatique.

« Aujourd'hui, nous semons les graines de l'espoir pour une prospérité partagée, un avenir meilleur, la paix et la solidarité dans notre région et sur notre continent », a déclaré Gedion Timotheos lors de l'événement.

Le ministère a insisté sur le fait que cette campagne privilégie les actions concrètes aux discours et aux simples déclarations.

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« Aujourd'hui n'est pas un jour de discours ; aujourd'hui est un jour d'action », a déclaré Gedion Timotheos avant de participer à la plantation des jeunes plants.

Des ambassadeurs de neuf pays ont pris part à cette campagne, aux côtés de représentants de pays voisins, notamment du Soudan et du Kenya, illustrant ainsi le rôle de la coopération environnementale dans le renforcement des relations régionales et des liens entre les peuples.

Les plants mis en terre comprenaient notamment des avocatiers, des oliviers et des citronniers, qui devraient générer des avantages économiques pour les communautés locales au fur et à mesure de leur croissance et de leur production fruitière. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'un suivi sera assuré en collaboration avec les communautés afin de garantir l'entretien et la pérennité des plantations.

Le ministère a réaffirmé que cette initiative témoigne de l'engagement de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique à travers des actions mesurables et des résultats concrets.

« Cela démontre l'engagement de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique -- non seulement par des discours ou des déclarations, mais aussi par des actions concrètes, des pratiques durables et un travail réel », a déclaré Gedion Timotheos.

Le ministère des Affaires étrangères a également souligné que Bishoftu fait partie des zones où les participants à la prochaine Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) devraient séjourner et transiter. Il a exprimé l'espoir que les visiteurs puissent constater directement les efforts environnementaux réalisés par l'Éthiopie.

Selon le ministère, la reconnaissance croissante de l'Éthiopie dans le domaine de la diplomatie climatique mondiale témoigne des progrès accomplis grâce à des initiatives telles que l'« Initiative Green Legacy », ainsi qu'à d'autres politiques environnementales, notamment la promotion des véhicules électriques.

Le ministère a affirmé que ces efforts ont contribué à positionner l'Éthiopie comme un acteur majeur de la diplomatie climatique en Afrique et sur la scène internationale.

Il a également souligné que la coopération environnementale entre les pays contribue au renforcement de l'intégration régionale. La participation des ambassadeurs et des diplomates à cette campagne de plantation d'arbres a permis de favoriser le partage d'expériences et de renforcer la collaboration face aux défis climatiques communs.

Le ministère a ajouté que des initiatives similaires sont menées dans d'autres pays grâce au partage de plants provenant d'Éthiopie, afin de soutenir les efforts de conservation et de restauration des écosystèmes.

La campagne nationale de plantation d'arbres, menée dans toute l'Éthiopie, vise à accroître le couvert forestier, à protéger les ressources naturelles, à promouvoir le développement durable et à encourager la participation du public à la construction d'un avenir plus vert et plus résilient.