Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la propreté - L'Anaged offre du matériel de salubrité à la commune d'Abobo

Dans le cadre du lancement de la 10e édition de la Semaine nationale de la propreté (Snp), l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) a remis, le samedi 1er août 2026, au quartier 4 Étages, du matériel de salubrité à la commune d'Abobo.

Le thème de cette édition, dont les cérémonies officielles se tiendront le dimanche 2 août dans la commune de Yopougon (Abidjan), est : « Engagement communautaire pour une Côte d'Ivoire propre ».

Le don de l'Anaged, destiné aux Comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène (Clash), est composé de 20 tricycles, 150 balais en paille, 150 balais africains, 70 brouettes, 100 balais-brosses pour goudron, 100 faux, 100 paires de bottes, 150 paires de gants en Pvc, 50 boîtes de 50 cache-nez, 100 râteaux, 100 pelles, 40 poubelles de 240 litres et 50 lots de 100 sacs-poubelles. En outre, le directeur général d'Ecoti a également offert 3 000 sacs-poubelles, 250 paires de gants et 25 paquets de cache-nez.

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a indiqué que le choix de sa circonscription n'était pas fortuit. Il traduit la volonté du gouvernement de placer la salubrité au coeur des priorités nationales et de renforcer cette dynamique dans les grandes communes à forte densité de population.

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« La salubrité est bien plus qu'une question d'hygiène ; elle constitue un enjeu majeur de santé publique, de sécurité, d'attractivité économique et de qualité de vie. Une ville propre, c'est moins de maladies, moins d'inondations, un environnement plus sain pour nos enfants et un cadre favorable aux investissements et au développement », a déclaré Kandia Camara.

Selon elle, la salubrité ne peut être uniquement l'affaire de l'État ou de la mairie ; elle est avant tout une responsabilité collective. « Au-delà de cette semaine, nos efforts se poursuivront avec des opérations de suppression des dépôts sauvages d'ordures, des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les marchés et les quartiers, ainsi qu'une mobilisation renforcée des jeunes, des femmes, des leaders communautaires et des chefs de quartier », a promis le maire d'Abobo, invitant chaque habitant à adopter les bons comportements en ne jetant plus les déchets dans les caniveaux.

Kandia Camara a rendu hommage à la directrice générale de l'Anaged, Sarrahn Teinin Ouattara, pour sa disponibilité et son accompagnement constant. « La propreté est le reflet du civisme d'un peuple. Faisons donc de la salubrité un engagement quotidien et une responsabilité partagée », a-t-elle exhorté.

La directrice générale de l'Anaged, Sarrahn Teinin Ouattara, a souligné que la propreté durable ne peut être obtenue uniquement par l'action des institutions, car elle repose avant tout sur l'implication consciente, volontaire et permanente des citoyens. « Aussi performants que soient les dispositifs de collecte, les investissements publics ou les infrastructures mis en place, ils ne produiront pleinement leurs effets que si chaque citoyen adopte des comportements responsables au quotidien », a insisté la directrice générale de l'Anaged.

À l'en croire, la tenue de cette cérémonie au quartier 4 Étages n'est pas fortuite, car celui-ci constitue un véritable laboratoire d'innovation sociale et environnementale. « L'Anaged y déploie actuellement le projet Des couleurs pour ma cité, qui consiste à redonner vie aux espaces de proximité, à restaurer la fierté des habitants, à renforcer le vivre-ensemble et, surtout, à démontrer qu'un environnement propre et agréable transforme durablement les comportements », a-t-elle expliqué.

Sarrahn Teinin Ouattara a annoncé que le quartier 4 Étages accueillera prochainement un dispositif TriBox, qui permettra aux habitants de pratiquer le tri sélectif des déchets et de revendre leurs matières recyclables. « Par cette innovation, nous voulons faire évoluer notre manière de considérer les déchets. Ce qui était hier perçu comme un simple rebut devient aujourd'hui une ressource créatrice de valeur économique, d'emplois et d'opportunités », a-t-elle justifié, invitant chaque ménage à faire du tri à la source un réflexe quotidien.

Selon elle, un simple geste posé dans chaque foyer peut contribuer à protéger l'environnement, soutenir l'économie circulaire et améliorer les revenus des populations. « À la veille de la célébration de la fête nationale de notre pays, notre responsabilité est plus grande. Offrir à la Côte d'Ivoire un environnement propre, sain et accueillant constitue l'une des plus belles expressions de notre attachement à la Nation », a exhorté la directrice générale de l'Anaged.

Elle a lancé un appel aux populations d'Abobo et, par ricochet, à celles de la Côte d'Ivoire. « Ensemble, poursuivons nos efforts afin que la propreté devienne une véritable culture nationale, un héritage transmis aux générations futures et une fierté pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien », a conclu Sarrahn Teinin Ouattara.