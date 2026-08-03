Cote d'Ivoire: Renforcement sécuritaire - Koro inaugure son tout premier commissariat de police

La commune de Koro a franchi, ce vendredi 31 juillet 2026, une étape majeure dans le renforcement de son dispositif sécuritaire avec l'inauguration de son tout premier commissariat de police.

La cérémonie, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des populations venues nombreuses assister à cet événement historique.

À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé a salué une réalisation qui traduit la volonté du Gouvernement de rapprocher davantage les services de sécurité des populations. Il a rappelé que cette infrastructure s'inscrit dans la politique du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de la sécurité des personnes et des biens un pilier essentiel de la paix, de la cohésion sociale et du développement économique.

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Le ministre a également donné une dimension personnelle à son intervention en rappelant son attachement à la région du Woroba. « En ma qualité de fils de cette grande région, j'éprouve une immense fierté de contribuer, avec le Gouvernement, à écrire une nouvelle page de l'histoire de Koro », a-t-il déclaré, estimant que les racines constituent une responsabilité qui oblige chaque acteur public à oeuvrer pour le bien-être des populations. Évoquant les origines de la commune, il a rappelé que Koro, fondée par le vénérable El-Hadji Moussa Bakayoko, doit son nom au Korokoro-soun, l'arbre sous lequel furent tenues les premières assises du village. Pour lui, ce symbole de stabilité et de protection doit inspirer le fonctionnement du nouveau commissariat, appelé à être un lieu d'écoute, de justice et de proximité avec les citoyens.

Le ministre a salué le partenariat entre l'État et la municipalité de Koro qui a permis la concrétisation de ce projet. Il a adressé ses félicitations au maire Bakayoko Abdoul Dramane et au conseil municipal pour avoir financé la construction de l'ouvrage, tandis que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en a assuré l'équipement complet.

« Vous démontrez que la sécurité est une oeuvre collective qui mobilise l'État, les collectivités territoriales, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires et les citoyens », a-t-il souligné, avant d'ajouter qu'il ne peut y avoir de développement durable sans sécurité, ni de sécurité durable sans l'implication de tous. Le nouveau commissariat permettra de renforcer durablement la présence de la Police nationale dans la commune, d'améliorer la prévention de la délinquance, de lutter plus efficacement contre la criminalité et de consolider la confiance entre les populations et les forces de sécurité.

Le ministre a, par ailleurs, présenté le Commissaire de Police de Première Classe Théophile Konan, nommé chef de service du commissariat de Koro. Fort d'un parcours marqué par des affectations à la Préfecture de Police de Gagnoa puis au commissariat d'Agboville, il a été invité à faire de cette structure une référence en matière de police de proximité, fondée sur l'écoute, le professionnalisme, l'impartialité et le respect de la dignité humaine.

S'adressant aux populations, le ministre a lancé un appel à la collaboration entre les citoyens et les forces de sécurité. Il a invité les chefs traditionnels, les guides religieux, les femmes, les jeunes et l'ensemble des habitants à faire confiance aux policiers, à partager les informations utiles et à contribuer, par leur vigilance et leur civisme, à la prévention des conflits et de la criminalité. Reprenant un proverbe africain, il a rappelé qu'« une seule main ne peut pas attacher un fagot », soulignant ainsi que la sécurité demeure une responsabilité collective.

Le maire de Koro, Bakayoko Abdoul Dramane, s'est félicité de l'aboutissement de ce projet lancé en 2019. Il a exprimé sa gratitude au Gouvernement pour l'accompagnement apporté à la commune et a réaffirmé l'engagement du conseil municipal à poursuivre les investissements en faveur du développement local.

Édifié sur une superficie totale de 3 036,75 m², dans le quartier Résidentiel 1, le commissariat comprend un bâtiment principal composé de cinq bureaux, une salle de réunion, deux violons, une cellule de garde à vue, une armurerie et trois salles d'eau. Un bâtiment annexe abrite quatre bureaux supplémentaires ainsi qu'une salle d'eau. L'infrastructure dispose également d'une place d'armes et d'un parking. La construction a été financée par la mairie de Koro, tandis que l'équipement a été entièrement assuré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, Moussa Sanogo, du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, du ministre, conseiller à la Présidence de la République, Bouaké Fofana, ainsi que de nombreuses autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses.

Par cette inauguration, Koro entre dans une nouvelle ère en matière de sécurité. Au-delà de la mise en service d'un bâtiment administratif, c'est un nouvel instrument de protection des populations, de consolidation de la paix et d'accompagnement du développement local qui est désormais mis à la disposition de la commune.

Sercom