Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - L'essence à 905 Fcfa et le Gasoil à 725 Fcfa pour le mois d'août

1 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Pour la période allant du 1er au 31 août 2026, les prix maxima de détail des produits pétroliers applicables sur l'ensemble du territoire national ont été réajustés par le gouvernement ivoirien.

Selon le communiqué de la Direction générale des hydrocarbures du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie daté du 31 juillet 2026 :

I. Prix valables sur l'ensemble du territoire national

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  •  Super sans plomb : 905 FCFA le litre, soit +30 FCFA
  •  Pétrole lampant : 785 FCFA le litre, soit +40 FCFA
  •  Gasoil : 725 FCFA le litre, soit +25 FCFA

Gaz butane :

  •  Bouteille de 6 kg : 2 000 FCFA
  •  Bouteille de 12,5 kg : 5 200 FCFA
  •  Bouteille de 15 kg : 6 965 FCFA
  •  Bouteille de 17,5 kg : 8 125 FCFA
  •  Bouteille de 25 kg : 11 610 FCFA
  •  Bouteille de 28 kg : 13 000 FCFA

II. Prix valables dans le District d'Abidjan - produits industriels

  •  DDO : 850 FCFA/kg
  •  DDO exonéré : 776 FCFA/kg
  •  Fuel oil 180 : 537 FCFA/kg
  •  Butane vrac industriel et bouteilles de plus de 28 kg : 547,037 FCFA/kg

Cette révision des tarifs s'inscrit dans le cadre du mécanisme automatique de fixation des prix, qui tient compte de l'évolution des cours mondiaux, tout en visant à garantir la stabilité du marché et la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.

Le ministère rappelle que ces prix doivent être affichés dans toutes les stations-service et points de distribution durant la période de validité. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

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