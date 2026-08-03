Niger: Le harcèlement de la junte par les groupes armés s'accentue...

Une attaque contre une position de la Garde nationale nigérienne, suivie d'une embuscade contre des renforts de l'armée, a fait au moins 17 morts vendredi 31 juillet 2026 à N'Guigmi dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, selon des sources sécuritaires citées par RFI.

Il s'agit d'une zone frontalière du bassin du lac Tchad régulièrement exposée aux incursions de groupes armés. D'après les premiers éléments rapportés, une position de la Garde nationale a été visée avant que des militaires lancés à la poursuite des assaillants ne tombent dans une embuscade.

Le bilan communiqué par des sources sécuritaires fait état de 17 membres des forces de défense et de sécurité tués, dont 11 militaires des Forces armées nigériennes et 6 éléments de la Garde nationale. L'Agence nigérienne de presse rapporte pour sa part que le gouverneur de Diffa, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, s'est rendu à N'Guigmi pour assister à l'inhumation des soldats tombés « les armes à la main » et transmettre la solidarité des autorités nationales aux familles endeuillées.

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Selon l'Agence nigérienne de presse, l'attaque a été attribuée à des éléments de Boko Haram. Les forces de défense et de sécurité restent mobilisées dans la région, où des opérations de sécurisation se poursuivent depuis plusieurs années face aux attaques répétées de groupes armés.

Contexte sécuritaire de plus en plus tendu

La région de Diffa constitue l'un des principaux fronts sécuritaires du Niger, en raison de sa proximité avec le lac Tchad et les frontières du Nigeria et du Tchad. Les forces nigériennes y sont régulièrement engagées dans des opérations visant à protéger les populations civiles, sécuriser les axes et contenir les attaques de groupes armés actifs dans la zone.

Cette attaque intervient dans une série de revers subis par les forces nigériennes ces derniers mois. Le 17 juillet 2026, au moins 16 soldats ont été tués et 23 autres blessés dans une embuscade contre un détachement militaire sur l'axe Bankilaré-Téra, dans la région de Tillabéri, selon le ministère nigérien de la Défense relayé par l'Agence nigérienne de presse. L'Union africaine a également condamné cette attaque, qu'elle a replacée dans un contexte de recrudescence des violences terroristes au Sahel.

Quelques semaines plus tôt, en juin 2026, l'armée avait déjà été frappée par plusieurs attaques meurtrières. RFI a notamment rapporté l'inhumation de soldats tués lors d'une attaque contre l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et dans la région de Tillabéri, où de lourdes pertes avaient été enregistrées près d'Inatès. Ces épisodes confirment la pression croissante exercée par les groupes armés contre les positions militaires nigériennes.

La région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina Faso, reste l'un des principaux foyers de cette insécurité. Elle avait déjà été touchée en septembre 2025 par deux attaques coordonnées ayant causé la mort de 27 soldats, selon RFI, tandis que l'Agence nigérienne de presse signalait également d'autres attaques contre des positions de défense et de sécurité, notamment à Tahoua.