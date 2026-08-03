Congo-Kinshasa: Le Président de la République est arrivé à Lubumbashi pour une mission de travail de 24 h

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi soir à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour un séjour de travail de 24 heures.

Cette nouvelle étape de l'itinérance du Chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, après le Haut-Lomami, s'inscrit dans l'agenda présidentiel consacré au suivi des priorités de développement et aux échanges avec les forces vives de la province.

Accueilli à sa descente d'avion par un parterre d'autorités politico-administratives et coutumières de la province, à leur tête le président du Sénat, Sama Lukonde Kyenge, le Président de la République a traversé une foule en liesse venue lui souhaiter la bienvenue en terres lushoises.

Au cours de son séjour dans la ville cuprifère, le Chef de l'État prévoit de présider une réunion du Conseil de sécurité élargi à tous les responsables des provinces issues du démembrement du Grand Katanga.

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Les aspects liés à la paix, la sécurité et la stabilité dans cette partie stratégique du pays figurent à l'ordre du jour de cette importante séance de travail.

Le programme officiel prévoit également une série d'audiences au cours desquelles le Chef de l'État va s'entretenir avec la notabilité, les députés, les sénateurs et les représentants de la société civile sur les défis de la province; ainsi que l'inauguration du nouveau Palais de justice et d'un hôpital moderne.