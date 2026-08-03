ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, samedi, ses condoléances suite au décès d'Abdelhak Ben Boulaïd, membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel et fils du chahid symbole Mostefa Ben Boulaïd, des suites d'une longue maladie.

"Abdelhak Ben Boulaïd, membre du Conseil de la nation et fils du chahid symbole Mostefa Ben Boulaïd, nous quitte après avoir porté avec dignité l'honneur de sa filiation, préservé la noblesse de son appartenance et accompli, avec un profond sens du devoir national, ses nobles missions parlementaires au Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel", lit-on dans le message de condoléances.

"C'est avec une profonde affliction et une vive émotion que j'ai appris cette douloureuse nouvelle. Je vous présente ainsi qu'à l'ensemble de vos proches, mes sincères condoléances et mes sentiments de profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort.

+A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+", a ajouté le président de la République dans son message de condoléances à la famille du défunt.