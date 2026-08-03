Togo: Mobilisation exemplaire autour du CMS de Klobateme

La commune Golfe 1 a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur de la salubrité publique à l'occasion de la Journée nationale Togo Propre, célébrée ce samedi au Centre Médico-Social (CMS) de Klobateme. Autorités administratives, élus locaux, leaders communautaires et populations se sont fortement mobilisés pour faire de cette journée un véritable symbole de citoyenneté active.

Conduite par le Ministre-Maire de la commune Golfe 1, Gbloekpo Koamy GOMADO, l'opération a réuni le Préfet du Golfe, Agbodan Kossivi, le personnel de la Faîtière des Communes du Togo, les agents de la mairie de Golfe 1, le Comité de Développement du Village (CVD), les Volontaires d'Engagement Citoyen (VEC), les Assafo, les autorités traditionnelles ainsi qu'une importante délégation de riverains, tous venus apporter leur contribution à cette action citoyenne.

Tout au long de la matinée, les participants se sont investis dans diverses activités d'assainissement : balayage des espaces publics, désherbage, ramassage des déchets et nettoyage des abords du Centre Médico-Social de Klobateme. Une opération qui a permis d'améliorer le cadre de vie immédiat tout en sensibilisant les populations à l'importance d'un environnement propre et sain.

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Au-delà des travaux réalisés, cette initiative a surtout mis en lumière la force de l'action collective. En réunissant autorités publiques, organisations communautaires et citoyens autour d'un objectif commun, la commune Golfe 1 rappelle que la propreté constitue un devoir partagé et un facteur essentiel de santé publique et de développement durable.

"Nous avons ciblé ce site du CMS de Klobateme pour deux objectifs. D'abord mobiliser la population locale à participer et voir concrètement ce que nous avons fait en matière de Santé ici et l'autre objectif d'amener les autres quartiers à comprendre que Klobateme fait partie intégrante de notre commune et de créér une ambiance de convivialité avec les autres quartiers qui sont vers la plage de venir vers le Nord de notre commune. Mais au-delà de ces objectifs nous voudrions aussi manifester à l'égard du gouvernement que nous sommes toujours dans le cadre de leur orientation de participer à la vision du Président du Conseil pour rendre nos territoires propres. On sait que c'est un effort de longue haleine et petit à petit les autres vont nous rejoindre", a avancé Le Maire de Golfe 1.

Et de poursuivre, " Nous sommes la commune la plus peuplée parmi les 117 communes du Togo. Avec la sensibilisation et l'éducation de masse, on peut mobiliser à la fois la jeunesse, les femmes et les hommes de toutes les catégories que ce soit religieuse ou politique pour que l'hygiène publique nous regarde tous".

Pour information, a laissé entendre le Maire Joseph Gomado, le CMS de Klobateme est opérationnel depuis un moment et tout est mis en oeuvre pour que le centre puisse honorer pleinement son engagement sur le plan sanitaire vis-à-vis des populations.

Par cette forte mobilisation, la municipalité confirme sa volonté de faire de la salubrité un engagement permanent, invitant chaque habitant à adopter, au quotidien, des comportements responsables pour préserver l'environnement et améliorer durablement les conditions de vie des populations.