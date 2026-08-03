Afrique: Journée internationale de la femme africaine - Les mamans de la ligue du foyer de Poto-Poto célèbrent l'événement autour de l'autonomisation

La soixante-quatrième Journée internationale de la femme africaine a été célébrée le 31 juillet. A Brazzaville, les mamans de la ligue du foyer de Poto-Poto de l'église salutiste ont célébré cette journée en différé, le 1er août, autour de la princesse territoriale honoraire, reine du poste de Poto-Poto de cette église, la vénérable Chara Rebecca Moundélé Ngollo née Mbokotoumona Loubienga.

La célébration de cette journée à l'église salutiste de Poto-Poto a été marquée par l'autonomisation des femmes de la ligue du foyer de cet arrondissement. C'est dans ce cadre que la vénérable Chara Rebecca Moundélé Ngollo, en sa qualité de princesse territoriale honoraire, a pensé donner aux mamans de la ligue du foyer de Poto-Poto ce qu'elles ont l'habitude de vendre pour augmenter leur chiffre d'affaires.

S'adressant à ces mamans, elle leur a fait savoir que ce qui était un souhait était devenu une réalité. En effet, depuis le début de l'année, elle avait projeté réaliser un projet pour leur autonomisation, notamment l'appui de celles qui exercent dans l'informel. «Nous sommes réunies ici aujourd'hui, en différé, pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée n'est pas une simple journée, une date dans le calendrier, c'est une journée d'hommage à la femme africaine battante, courageuse, opiniâtre et digne. C'est la femme qui se lève tôt qui affronte le marché pour nourrir sa famille.

C'est celle qui fait tourner l'économie de nos quartiers, de nos villages et nos villes. Vous êtes les piliers de nos foyers et les moteurs de nos économies locales. Vous vendez au marché, dans la rue, devant la maison, au bord de la route. Vous transformez, vous commercialisez, vous créez des emplois, mais très souvent vous le faites avec peu de moyens. C'est pourquoi, aujourd'hui au delà des discours, nous posons un acte symbolique», s'est elle exprimée à l'endroit des mamans.

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En sa qualité de reine du poste de Poto-Poto, la vénérable Chara Rebecca Moundélé Ngollo a offert aux mamans vendeuses de la ligue du foyer de cet arrondissement un don en produits de première nécessité. «Chères mamans, j'ai le devoir de vous accompagner pour vous rendre plus autonomes, parce que quand une femme est autonome, toute la communauté se développe. Quand une femme gagne mieux, toute la famille vit mieux... C'est un geste d'amour et d'encouragement pour augmenter votre chiffre d'affaires et mieux servir le poste en général et la ligue du foyer en particulier. Recevez donc ce geste avec fierté. Continuez à vous battre. Le territoire compte sur vous, ...», a-t-elle exhorté.

Après avoir réceptionné le don, la secrétaire de la ligue du foyer, Thècle Koutounda, vendeuse, a exprimé le plaisir de ces femmes. «Ce geste va nous aider à ajouter une plus-value à nos gains. Nous allons partager ces produits entre nous... Nous sommes vraiment dans la joie, parce que trouver une dame qui pense aux mamans vendeuses ce n'est pas toujours facile. Elle a montré son amour pour les mamans de Poto-Poto, parce que ce n'est pas toujours évident de voir une dame sortir son argent pour ajouter la marchandise à un groupe de femmes vendeuses. Nous la remercions infiniment», a-t-elle conclu.

Pour sa part, Annie Euloge Bantsimba a invité d'autres mamans de la ligue de ce foyer à emboîter le pas à Chara Rebecca Moundélé Ngollo afin de soutenir les mamans vendeuses. Ce qui leur permettra petit à petit d'augmenter leur commerce.