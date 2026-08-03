Congo-Brazzaville: L'Église Évangélique du Congo en retraite spirituelle à Yanga

Organisée conjointement par les deux consistoires de Pointe-Noire de l'Église Évangélique du Congo (ÉÉC), une retraite spirituelle s'est déroulée du 29 juillet au 2 août, au temple de Yanga, dans le district de Madingo-Kayes. L'événement a connu la participation du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, accompagné de son épouse.

La retraite s'est achevée le 2 août par un culte conduit par le pasteur Guy Mongondza, coordonnateur du consistoire de Pointe-Noire 1, conformément à la liturgie propre à ce type de rassemblement. Plus de 19 000 fidèles, venus des différentes paroisses de Pointe-Noire et du département du Kouilou, y ont pris part.

Plusieurs formations de louange ont animé cette célébration, notamment la chorale unie des deux consistoires, les Kilombo unis, le Cercle biblique évangélique ainsi que la fanfare consistoriale. Par leurs chants et leurs prestations, ces groupes ont contribué à faire de cette rencontre un moment de communion et de louange.

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Étant membre de l'ÉÉC et profitant de son séjour de fin de semaine à Yanga, situé à près de 90 kilomètres de Pointe-Noire, le Premier ministre s'est joint aux milliers de fidèles pour partager des instants de fraternité. Cette présence s'inscrivait également dans le cadre de la politique de proximité prônée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, visant à renforcer les échanges avec la population.

Ce climat de convivialité s'est particulièrement illustré lors du temps d'accueil et de salutations fraternelles, introduit par la lecture du Psaume 133 : « Voici, oh ! Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! ». Le couple Collinet Makosso a ainsi salué et serré la main de nombreux fidèles venus à leur rencontre.

La prédication a été assurée par le pasteur Guy Locko-Elenga, président de l'ÉÉC. S'appuyant sur le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 10, il a développé le thème « L'émergence de l'Église, entre défis humains et interventions divines ». Dans son message, il a exhorté les fidèles à demeurer attachés au Christ afin que la croissance spirituelle et institutionnelle de l'Église soit durable et authentique.

Dans la dernière partie de la cérémonie, le président de l'ÉÉC a lancé un appel aux paroisses et aux consistoires afin de renforcer leur contribution à la construction de l'« Immeuble de la foi », futur siège de l'ÉÉC à Brazzaville.

Avant la bénédiction finale, le révérend Guy Locko-Elenga a transmis au peuple de Dieu les remerciements du Premier ministre et de son épouse pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.

En retour, le chef du gouvernement a exprimé sa reconnaissance aux fidèles pour les prières élevées en faveur de l'action qu'il mène à la tête de l'exécutif.