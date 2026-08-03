Algérie: Le président de la République félicite les étudiants de l'ENSM, lauréats de l'IMC 2026 en Bulgarie

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité les étudiants de l'Ecole nationale supérieure de mathématiques (ENSM), lauréats de la Compétition internationale de mathématiques (IMC 2026), organisée en Bulgarie.

"Une nouvelle participation internationale très honorable, qui mérite toutes les félicitations et tous les encouragements pour nos étudiants de l'Ecole nationale supérieure de mathématiques", a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux.

"Toutes nos félicitations à Chemseddine Abdelali Derrache, Mohamed Amir Benmelouka et Haytham Idriss Ait Hamadouche, qui ont décroché les première et troisième places parmi les participants de 130 universités et 48 pays à la Compétition internationale de mathématiques (IMC 2026), organisée en Bulgarie", a ajouté le président de la République.

"C'est ainsi que nous voulons vous voir, toujours au sommet de l'excellence et du succès", a conclu le président de la République son message de félicitations.