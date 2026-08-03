Sénégal: Mouminy Camara veut adapter la formation de journalistes aux défis du numérique

Dakar — Le nouveau directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI-UCAD), Mouminy Camara, a réaffirmé son engagement à poursuivre l'adaptation des formations de l'établissement aux profondes mutations du paysage médiatique, allant dans le sens de former des journalistes et communicants aptes à relever les défis du numérique, de l'intelligence artificielle et de la lutte contre la désinformation.

"Le CESTI est une école de référence dans la formation aux métiers du journalisme et de la communication. Mais il n'est pas aveugle aux mutations que connaissent ces secteurs", a d'abord fait remarquer M. Camara.

Dans un entretien accordé à l'APS quelques jours après son élection à la tête de cette école de journalisme et de communication rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a insisté sur le fait que l'évolution rapide des technologies impose une adaptation permanente des contenus pédagogiques.

Il a indiqué que l'école a déjà engagé cette dynamique, en organisant des sessions de réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation, aussi bien à l'intention des étudiants que des enseignants.

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"Nous prenons en compte toutes ces nouvelles dimensions liées à l'évolution de l'écosystème des médias", a-t-il expliqué, estimant que les curricula doivent évoluer au même rythme que les pratiques professionnelles.

Face à la prolifération de la désinformation, il estime que les écoles de journalisme ont également un rôle majeur à jouer dans la formation à la vérification de l'information et à l'esprit critique.

"Cette problématique est prise en charge dans notre formation, non seulement à travers des modules, mais aussi par des échanges avec des experts", a-t-il indiqué.

Le nouveau directeur plaide également pour un rapprochement accru entre le CESTI et le monde professionnel afin de faciliter l'insertion des diplômés.

"Il ne sert à rien de former des journalistes s'il n'existe pas de passerelle entre le monde de la formation et le monde socioprofessionnel", a dit M. Camara, ajoutant que l'accompagnement vers l'emploi constitue désormais un enjeu aussi important que la formation elle-même.

Dans cette perspective, il a fait savoir que l'établissement qu'il dirige ambitionne de développer davantage l'esprit d'entreprise des étudiants, à travers des enseignements consacrés au leadership et à l'entrepreneuriat, afin de les préparer à créer leurs propres projets dans un environnement médiatique en pleine recomposition.

"Avec les réseaux sociaux, n'importe quel citoyen peut aujourd'hui diffuser un contenu. La plus-value du journaliste réside désormais dans sa capacité à donner du sens, à contextualiser et à produire une information de qualité", a-t-il martelé.

Mouminy Camara se dit toutefois convaincu que l'école continuera à former des professionnels capables de s'adapter aux évolutions du métier tout en préservant les fondamentaux du journalisme, relativement à la rigueur, à l'éthique et au sens de l'information.