Sénégal: Magal de Touba - Démarrage de la cérémonie officielle

Touba — La cérémonie officielle consacrant la fin de la 132e édition du Grand Magal de Touba (centre) a démarré, lundi, peu après 12 heures, en présence de plusieurs délégations étrangères et des représentants du gouvernement sous la conduite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé.

Il est notamment accompagné du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba et ses collègues en charge des Collectivités territoriales et des Télécommunications et du numérique, respectivement, Bala Moussa Fofana et Samba Diouf font également partie de la délégation gouvernementale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du comité d'organisation du Grand Magal et porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, plusieurs autorités religieuses de Touba, des parlementaires, des ambassadeurs accrédités au Sénégal, des délégations étrangères ainsi que des représentants de plusieurs foyers religieux du pays prennent également part à cette cérémonie.

Les autorités administratives territoriales et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité assistent également à cette rencontre officielle qui se tient sous un chapiteau aménagé dans l'enceinte de la résidence Cheikh Khadim.

Célébrée dimanche 2 août 2026, correspondant au 18 Safar 1448 de l'hégire, la 132e édition du Grand Magal de Touba commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. L'événement réunit chaque année plusieurs millions de pèlerins venus du Sénégal et de l'étranger.