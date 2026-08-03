Angola: Le pays décroche le bronze aux Championnats du monde de jiu-jitsu

Luanda — L'athlète angolaise Heliane Caio a remporté la médaille de bronze samedi dans la discipline Ne-Waza (catégorie des plus de 70 kg) lors du Championnat du monde de jiu-jitsu qui se déroule à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.

Championne d'Afrique en titre et championne du monde 2022, Heliane Caio a offert à l'Angola sa première médaille de la compétition, qui a débuté le 1er août et doit s'achever le 9 août.

Grâce à cette performance, l'athlète a une fois de plus démontré son haut niveau de compétitivité et confirmé sa place parmi l'élite de la discipline.

Dans un communiqué, la Fédération angolaise de jiu-jitsu et disciplines associées a félicité l'athlète pour sa prestation et a exprimé sa confiance quant à la capacité de la délégation nationale à continuer de viser le podium tout au long de la compétition.

L'Angola participe avec 15 athlètes répartis dans les catégories Masters, Adultes et Jeunes (notamment U-14, U-16, U-18 et U-21).

Ces championnats du monde réunissent plus de 1 500 athlètes.