Angola: Basketball - Petro annonce le départ d'Aboubakar Gakou

3 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/LUZ

Luanda — Le Petro de Luanda a annoncé lundi le départ de l'ailier Aboubakar Gakou, après onze années passées au sein du club.

Le départ de l'international angolais de 29 ans intervient à l'issue de son contrat avec l'équipe et marque le début d'un nouveau chapitre de sa carrière.

« Merci, Aboubakar Gakou, d'avoir honoré nos couleurs et d'avoir marqué l'histoire du Petro de Luanda », a déclaré le club sur sa page Facebook, sans toutefois donner de précisions sur l'avenir du joueur de 2,01 m.

Aboubakar Gakou s'est imposé comme une figure incontournable du Petro de Luanda ces dernières années, remportant six championnats nationaux, trois Coupes d'Angola, trois Supercoupes et la Basketball Africa League (BAL, édition 2024).

L'ailier a été élu meilleur joueur (MVP) du championnat national lors des saisons 2021, 2023 et 2025.

Sous les couleurs de l'équipe nationale, il a remporté la dernière édition de l'Afrobasket en 2025, organisée à Luanda, en Angola.

Il est le deuxième joueur à quitter le club cette année, après le meneur Childe Dundão, recruté par le FC Porto.

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