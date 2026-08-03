Angola: Collision entre un bus et une moto - 21 morts et 12 blessés à Cuanza-Sul

Sumbe — Vingt et une personnes ont trouvé la mort et douze autres ont été grièvement blessées à la suite d'une collision entre un bus et une moto, survenue ce lundi vers 5 heures du matin au carrefour de Qibaúla, sur la route nationale 100, dans la province de Cuanza-Sul.

Le bus, qui transportait 46 passagers, reliait la province de Huíla à Luanda au moment de l'accident.

Selon le rapport de police, 21 occupants ont perdu la vie, 12 ont été grièvement blessés et 13 autres sont sortis indemnes.

Après avoir reçu les premiers soins à l'hôpital général de Sumbe, les 12 blessés ont été transférés à Luanda ; ils seront admis à l'hôpital spécialisé dans le traitement des grands brûlés en raison de la gravité de leurs blessures.

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Interrogé par l'ANGOP, Mário Lino de Sousa, porte-parole du commandement provincial de la police nationale du Cuanza-Sul, a indiqué que des équipes de la police nationale, du service de protection civile et des pompiers ainsi que des services de santé ont été déployées sur les lieux immédiatement après l'accident pour porter secours aux victimes et superviser l'enlèvement des véhicules impliqués.

Selon la source, la moto transportait du carburant.

Les autorités poursuivent leur enquête sur les circonstances de la collision afin d'en déterminer la cause.

L'état des blessés est jugé grave.