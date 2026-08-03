Angola: Football - Wiliete bat Bravos do Maquis grâce à un but de Belo

3 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/CRB/LUZ

Benguela — Le Wiliete Sport Clube de Benguela a battu Bravos do Maquis 1-0 ce dimanche lors de la 2e journée (Groupe A) du Tournoi de l'Amitié.

Wiliete a ouvert le score dès la 11e minute grâce à un but de Belo, malgré un début de match offensif des deux équipes.

Les deux équipes se sont procuré plusieurs occasions dangereuses.

Dans le dernier quart d'heure, Bravos do Maquis a intensifié sa pression offensive, multipliant les tirs au but, sans toutefois parvenir à concrétiser ses occasions.

Le score final est de 1-0 en faveur de l'équipe locale.

L'équipe arbitrale, menée par l'arbitre Aldair Carmelino de Luanda, a réalisé une prestation irréprochable, appliquant scrupuleusement les procédures.

Il s'agit de la cinquième édition du Tournoi de l'Amitié, organisé par Wiliete de Benguela au stade national d'Ombaka.

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