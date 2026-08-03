Soudan: L'expert juridique Dr Mohamed Al-Zain - Ce qu'on appelle « Tassis» fait partie des crimes de guerre au Soudan

L'expert juridique Dr Mohamed Al-Zain a affirmé que l'organisation ce qu'on appelle « Tassis » fait partie des crimes de guerre au Soudan et qu'elle est responsable des crimes commis dans la guerre au Soudan.

Lors de la 62e conférence médiatique du ministère de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, organisée aujourd'hui par l'Agence Soudanaise de Presse au Centre culturel, à Omdurman, pour discuter les crimes de guerre, le génocide et les poursuites judiciaires internationales, l'expert juridique a dit que le Soudan avait engagé une procédure devant la Cour pénale internationale et avait présenté des mesures provisoires à l'encontre des Émirats arabes unis, mais que la demande du Soudan avait été rejetée et l'affaire a été supprimée.

L'expert Mohamed a souligné que ce qui s'est passé devant la Cour pénale internationale était prévisible, car il existe une stratégie internationale visant à démanteler l'État soudanais.

Il a souligné que le Soudan a des chances possibles devant la Cour pénale internationale et que les Soudanais se trouvant en Europe peuvent avoir recours à d'autres tribunaux européens conformément aux règles de la juridiction internationale, car il existe des crimes de guerre et des génocides qui ne sont pas prescrits.

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Il a ajouté que le peuple soudanais est conscient de ce qui lui est arrivé pendant la « guerre de la dignité ».

Dr Mohamed a souligné que les médias ont une influence sur la perception mentale des aspects juridiques et factuels, et qu'ils jouent un rôle très important pour mettre en avant la cause du Soudan de manière structurée.