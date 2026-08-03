Soudan: L'ambassadeur du Soudan à Tokyo rencontre l'assistant du Ministre Japonais des Affaires étrangères

L'assistant du ministre japonais des Affaires étrangères et directeur général de la coopération internationale au ministère japonais des Affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan au Japon, Al-Reiah Haidoub au siège du ministère, dans la capitale Tokyo, en présence de Mme Naoko Matsura, directrice du département de la planification des aides aux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, de Mme Oyama, du bureau de la coopération internationale, ainsi que de la deuxième secrétaire de la mission, Basmala Montasser.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération développementale et humanitaire.

L'ambassadeur a exprimé les remerciements et l'appréciation du Soudan pour les efforts et le soutien continu accordés par le Japon au Soudan dans les divers domaines, à travers des projets de développement concrets et une aide humanitaire appréciée.

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L'ambassadeur a également présenté un exposé détaillé sur les développements de la situation politique et sécuritaire au Soudan, le retour du gouvernement fédéral à Khartoum pour exercer ses fonctions et la reprise du travail à l'aéroport international de Khartoum, soulignant que le gouvernement a commencé les opérations de reconstruction des zones affectées par la guerre.

L'ambassadeur Haidoub a exprimé le besoin du Soudan du soutien d'amis tels que le Japon pour appuyer les efforts du gouvernement en matière de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures, ainsi que de tout ce qui a été systématiquement détruit par la guerre des milices.

De son côté, l'assistant du ministre et directeur général de la coopération internationale a affirmé avoir reçu des rapports officiels confirmant l'amélioration de la situation sécuritaire à Khartoum et dans le centre du Soudan. Il a exprimé l'espoir que la sécurité et la stabilité règnent dans tout le Soudan, ce qui faciliterait la mise en oeuvre d'un plus grand nombre de projets de développement et d'aide humanitaire.