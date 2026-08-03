Afrique: CAN Fémiine 2026 - Sénégal-Maroc, les Lionnes à quitte ou double

3 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Samba Oumar Fall

Troisième du groupe A après deux journées, le Sénégal joue sa qualification pour les quarts de finale de la Can féminine qui se joue au Maroc (26 juillet-16 août). Les Lionnes affrontent, ce lundi soir, à 20 heures, le pays hôte au Stade Moulay Hassan de Rabat, avec l'obligation de réaliser un résultat positif pour espérer poursuivre leur aventure continentale.

Le stade Moulay Hassan de Rabat sera, ce soir, à 20 heures, le théâtre du duel entre Lionnes comptant pour la troisième journée de la Can féminine « Maroc 2026 » (26 juillet-16 août). Relancées grâce à leur victoire étriquée (1-0) contre le Kenya, les protégées de Mame Moussa Cissé se retrouvent face à un défi de taille. Elles se mesureront face à une sélection marocaine, championne en titre, et déjà qualifiée après deux victoires convaincantes contre le Kenya (4-0) et l'Algérie (1-0).

Pour espérer être au rendez-vous des quarts de finale, les Lionnes du Sénégal devront afficher un tout autre visage que lors de leur défaite inaugurale contre l'Algérie (0-2). Face à une équipe marocaine en confiance, elles devront surtout se montrer beaucoup plus solides défensivement. Un résultat nul pourrait également leur suffire, à condition que l'Algérie perde son duel face au Kenya.

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Ce match contre le Maroc aura un parfum de retrouvailles pour les Lionnes. Lors de la dernière édition, les deux équipes figuraient déjà dans la même poule. Les Marocaines s'étaient imposées 1 à 0 grâce à un penalty transformé par Yasmin Mrabet à la 42e minute lors de la dernière journée.

Adji Ndiaye et ses coéquipières auront donc fort à faire face à des Marocaines déjà qualifiées en quart de finale et qui aborderont cette rencontre avec sérénité. Leader du groupe A, les joueuses de Jorge Vilda, qui entendent confirmer leur statut de sérieuses prétendantes au sacre continental, viseront la passe de trois afin de conforter leur première place et d'aborder la phase à élimination directe avec un maximum de confiance.

Face à elles, les Lionnes du Sénégal, qui jouent leur survie, vendront chèrement leur peau. Conscientes qu'elles n'ont plus droit à l'erreur, elles devront faire preuve de rigueur défensive, d'efficacité offensive et d'une grande maitrise mentale pour espérer déjouer les pronostics et figurer dans le top 8 du tournoi.

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