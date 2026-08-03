Sénégal: Mercato - Abdoulaye Faye quitte à nouveau le Bayer Leverkusen, direction le Celta Vigo

Nouveau chapitre en prêt pour Abdoulaye Faye, cette fois en Espagne. Le défenseur sénégalais de 21 ans, recruté par le Bayer Leverkusen l'été dernier auprès du club suédois BK Häcken pour environ 3 millions d'euros et qui n'a toujours pas eu l'occasion de porter le maillot allemand en match officiel, s'engage avec les Galliciens du Celta Vigo.

La saison passée, il avait été prêté au FC Lorient, mais une blessure l'avait empêché de dépasser la barre des 19 apparitions avec les Merlus. Faye repart donc à l'étranger, cette fois du côté de LaLiga.

L'ancien joueur formé à Diambars rejoint désormais le Celta Vigo, dans le cadre d'un prêt d'une saison sans option d'achat. Cette formule laisse donc la porte ouverte à un retour au Bayer Leverkusen s'il convainc en Liga.

Autre nouveauté pour le jeune international : il découvrira les compétitions européennes cette saison, le Celta Vigo étant engagé en Ligue Europa.