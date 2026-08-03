Ile Maurice: Mariage entre personnes de même sexe - La Young Queer Alliance salue l'avis de la NHRC

La Young Queer Alliance (YQA) a salué, ce lundi 3 août, la prise de position de la National Human Rights Commission (NHRC) en faveur de la liberté de se marier pour les couples de même sexe. Dans un communiqué, l'organisation estime que cet avis constitue «a defining moment» dans la progression des droits humains et de l'égalité dans le pays.

La position de la NHRC fait suite à une plainte déposée le 2 février 2026 par deux couples de même sexe contestant le refus d'enregistrer leur mariage civil. Dans son analyse juridique, la Commission estime que le droit mauricien, tel qu'il est actuellement rédigé, n'interdit pas le mariage entre personnes de même sexe et que le droit au mariage est un droit fondamental qui ne peut être limité en raison de l'orientation sexuelle. Elle considère également que la protection constitutionnelle contre la discrimination, ainsi que les engagements internationaux de Maurice, soutiennent cette interprétation.

La YQA affirme que cette prise de position représente une avancée importante vers une société plus inclusive. L'organisation rappelle que les couples de même sexe aspirent, comme tous les autres couples, à construire une vie commune et à bénéficier des protections juridiques liées au mariage, notamment en matière de succession, de patrimoine, d'héritage et de protection familiale.

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Tout en reconnaissant que la question suscite des convictions religieuses et culturelles diverses, la YQA appelle à poursuivre le dialogue dans le respect mutuel. Elle souligne que la demande des plaignants concerne exclusivement le mariage civil célébré par l'État et qu'elle n'imposerait aucune obligation aux organisations religieuses de célébrer des unions contraires à leurs croyances.

L'association rappelle également que 39 pays, dont l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Australie et la Thaïlande, autorisent déjà le mariage civil entre personnes de même sexe. Selon elle, ces expériences démontrent que cette évolution renforce les droits des familles sans porter atteinte aux autres citoyens.

La YQA appelle enfin les autorités compétentes à donner suite à l'avis de la NHRC et à mettre fin, selon elle, à la discrimination administrative qui empêche actuellement l'enregistrement des mariages entre personnes de même sexe à Maurice.

Pour consulter l'intégralité du position paper de la NHRC, cliquez sur le lien ci-dessous : https://nhrc.govmu.org/nhrc/public-reports/