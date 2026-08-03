Ile Maurice: Tania Diolle - «Une convergence des idées et des priorités nationales»

interview

Deux semaines après la présence remarquée d'Alan Ganoo au meeting de Roshi Bhadain à La Louise, le paysage politique continue d'évoluer. Tania Diolle avait, de son côté, déjà quitté le Muvman Patriot Morisien l'année dernière, mettant un terme à 12 années de collaboration avec Alan Ganoo. Elle assure que Repiblik Sitwayen Popiler poursuit son développement avec de nouveaux projets.

Comment se porte Repiblik Sitwayen Popiler et quels sont vos prochains projets ?

Le parti se porte très bien. Chaque jour, nous travaillons sur notre progression. Toute réalisation de futurs projets dépend de mon Bureau politique, qui est très créatif et qui n'arrête pas d'en proposer de nouveaux. Ces idées émanent de nos rencontres avec les familles. La réalisation de nos futurs projets doit commencer aujourd'hui. Nos projets se portent très bien.

Pensez-vous qu'une convergence des partis de l'opposition est nécessaire ?

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Une convergence des idées et des priorités nationales peut être.

Un mot sur la réforme des pensions ?

Si vous voulez la réponse, allez voir ceux qui souffrent déjà des malheureuses modifications du système des pensions : les travailleurs, nos aînés, les malades, les mamans vulnérables...

Pensez-vous qu'il y a un changement sur la scène politique, notamment pour la place des femmes avec la nomination d'Arianne Navarre-Marie comme «Deputy Prime Minister» ?

Est-ce que le changement de la personne qui occupe le poste de Deputy Prime Minister, d'un homme à une femme, change l'immédiateté ? Repiblik Sitwayen Popiler se voit dans l'obligation d'étudier chaque élément de changement apporté par tous les partis agglomérés car il est important pour nous d'analyser les changements afin de déterminer ceux qui doivent être apportés.