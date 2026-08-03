Ile Maurice: Véronique Leu-Govind quitte la présidence des Nouveaux démocrates

Véronique Leu-Govind a annoncé, ce lundi 3 août, qu'elle quittait également la présidence des Nouveaux démocrates, après avoir démissionné de ses fonctions de junior minister des arts et de la culture.

Dans une lettre adressée au comité exécutif du parti, elle évoque une décision prise «avec beaucoup d'émotion et un profond sens des responsabilités», estimant que son retrait est nécessaire afin de préserver «l'image, les valeurs et le fonctionnement» de sa formation politique. Elle conservera toutefois son mandat de députée.

Cette décision intervient alors que l'enquête visant son époux, Gulshan Govind, poursuivi sous une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis, connaît de nouveaux développements. Selon nos informations, les enquêteurs examinent notamment l'utilisation présumée du téléphone portable de la députée dans le cadre de leurs investigations.

Dans un communiqué, les Nouveaux démocrates saluent le «courage», la «dignité» et le «sens des responsabilités» de Véronique Leu-Govind face à cette épreuve.