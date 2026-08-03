Ile Maurice: Véronique Leu-Govind quitte la présidence des Nouveaux démocrates

3 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Véronique Leu-Govind a annoncé, ce lundi 3 août, qu'elle quittait également la présidence des Nouveaux démocrates, après avoir démissionné de ses fonctions de junior minister des arts et de la culture.

Dans une lettre adressée au comité exécutif du parti, elle évoque une décision prise «avec beaucoup d'émotion et un profond sens des responsabilités», estimant que son retrait est nécessaire afin de préserver «l'image, les valeurs et le fonctionnement» de sa formation politique. Elle conservera toutefois son mandat de députée.

Cette décision intervient alors que l'enquête visant son époux, Gulshan Govind, poursuivi sous une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis, connaît de nouveaux développements. Selon nos informations, les enquêteurs examinent notamment l'utilisation présumée du téléphone portable de la députée dans le cadre de leurs investigations.

Dans un communiqué, les Nouveaux démocrates saluent le «courage», la «dignité» et le «sens des responsabilités» de Véronique Leu-Govind face à cette épreuve.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.