Ile Maurice: Vol MK 124 - Un problème technique contraint un avion à faire demi-tour

Un avion d'Air Mauritius assurant le vol MK 124 à destination de Rodrigues a été contraint de retourner à Maurice ce lundi 3 août à la suite d'un problème technique.

La compagnie aérienne indique que l'appareil a suivi les procédures en vigueur avant d'atterrir en toute sécurité à l'aéroport de Maurice à 13 h 06.

Les passagers concernés ont été pris en charge et reprogrammés sur un autre vol prévu à 17 heures ce lundi. Air Mauritius précise également que les autres vols prévus à destination et en provenance de Rodrigues au cours de la journée sont affectés par cet incident. Les passagers concernés ont été informés des nouveaux horaires par le centre d'appels de la compagnie.