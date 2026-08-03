Afrique de l'Ouest: La CEDEAO mobilise 250 000 dollars pour les victimes des inondations au Ghana

Touché par de violentes inondations ces dernières semaines, le Ghana bénéficiera d'une aide d'urgence de 250 000 dollars de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette enveloppe doit contribuer aux efforts de secours engagés auprès des milliers de personnes affectées par la catastrophe et témoigne de la solidarité régionale face aux crises humanitaires.

La CEDEAO a décidé d'accorder une aide d'urgence de 250 000 dollars américains au Ghana afin de soutenir les populations touchées par les récentes inondations. L'annonce a été faite par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, avant d'être relayée par plusieurs médias africains, notamment Africanews. Cette assistance financière doit permettre de renforcer les opérations de secours déjà engagées dans les zones les plus durement frappées.

L'enveloppe représente près de 3 millions de cedis ghanéens, indiquent les informations publiées par APA News. Les fonds seront transférés aux organismes chargés de coordonner la réponse humanitaire et serviront à soutenir les familles sinistrées, tout en accompagnant les premières actions de reconstruction dans les localités affectées. Les autorités ghanéennes ont assuré que leur utilisation ferait l'objet d'un suivi rigoureux afin de garantir une gestion transparente.

Les conséquences des intempéries demeurent particulièrement lourdes. Les chiffres communiqués par APA News font état d'au moins 12 personnes décédées et de 7 761 ménages touchés, soit près de 38 800 habitants affectés par les inondations. Les régions du Grand Accra et de la Volta figurent parmi les plus éprouvées, avec des habitations envahies par les eaux, des infrastructures endommagées et plusieurs axes routiers temporairement coupés.

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Sur le terrain, les équipes de secours poursuivent leurs interventions pour assister les populations. Le reportage d'Africanews précise que l'Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO), les forces armées, la police maritime et le Service national des incendies restent mobilisés afin d'évacuer les habitants des zones à risque, d'acheminer l'aide d'urgence et d'évaluer l'ampleur des dégâts. Les autorités continuent également de recenser les besoins les plus urgents dans les communautés sinistrées.

En saluant le soutien de la CEDEAO, Samuel Okudzeto Ablakwa a estimé que cette aide traduisait la solidarité des États ouest-africains face aux catastrophes qui frappent régulièrement la région. Il a rappelé que la priorité demeure la protection des populations, tout en soulignant l'importance d'une coordination efficace entre les institutions nationales et les partenaires régionaux pour accélérer la réponse humanitaire.

Au-delà de cette aide d'urgence, cet épisode rappelle que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent un défi croissant pour plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Si les mécanismes de solidarité régionale permettent d'apporter une réponse immédiate aux crises, ils mettent également en évidence la nécessité d'investir durablement dans les infrastructures, les systèmes de drainage et les politiques de prévention afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux catastrophes climatiques.