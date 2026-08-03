Afrique de l'Ouest: Zone CEDEAO - Validation des politiques régionales de sport, de jeunesse et du volontariat

À l'invitation de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et du Gouvernement de la République du Sénégal, les Ministres en charge de la Jeunesse et des Sports des États membres de la Cedeao se sont réunis les 30 et 31 juillet 2026. Selon un communiqué de presse, l'objectif de cette réunion ministérielle était de consolider et adopter les politiques régionales de la Cedeao en matière de sports, de jeunesse et de Volontariat.

Au cours de leurs travaux, renseigne le document, les Ministres ont reçu et examiné successivement le rapport final, les conclusions et les recommandations générales de la réunion des experts jeunesse et sports des Etats membres de la Cedeao. Ils ont également reçu et examiné les recommandations spécifiques des experts relatives aux projets de politiques de la Cedeao en matière de sport, de jeunesse et de volontariat.

Les Ministres ont adopté le rapport des experts et examiné les différentes questions soumises à leur appréciation.

À l'issue des délibérations, les Ministres ont pris les décisions suivantes.

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Au titre de la politique régionale des Sports de la Cedeao, les Ministres ont adopté la politique régionale des Sports de la Cedeao et son Plan d'actions stratégiques 2026-2035. Ils encouragent le développement du sport comme vecteur d'intégration régionale, de cohésion sociale, de santé, d'inclusion et de développement économique. Les Ministres invitent les États membres à renforcer les investissements dans les infrastructures sportives, la formation et la gouvernance du sport.

Au titre de la politique régionale de la Jeunesse de la Cedeao, les Ministres ont adopté la politique régionale de la Jeunesse de la Cedeao et son plan d'actions stratégiques 2026-2035. Ils invitent les États membres à intégrer cette politique dans leurs stratégies nationales de développement de la jeunesse. Ils recommandent la mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en oeuvre effective et invitent la Commission de la Cedeao à prendre les mesures nécessaires à cette fin conformément aux dispositions du mécanisme proposéspar les experts.

Au titre du Programme des volontaires de la Cedeao, les Ministres ont adopté le document de politique stratégique du programme des volontaires de la Cedeao ainsi que son plan d'actions stratégiques 2026-2035. Ils réaffirment le rôle du volontariat comme levier de citoyenneté, de solidarité, de paix, de résilience et de développement durable porté par la jeunesse et l'expertise communautaire.

Ils encouragent les États membres à mettre en place et à renforcer les programmes nationaux de volontariat en cohérence avec les orientations régionales telles que prescrites par le document de politique régionale. Les Ministres invitent la Commission de la Cedeao à accompagner les Etats membres dans le processus de mise en place et de renforcement des programmes nationaux de volontariat.