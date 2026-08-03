Sénégal: Le pays mise sur l'intelligence artificielle avec le lancement de la « Senegal AI Factory »

Le Sénégal entend accélérer sa transformation numérique en misant sur l'intelligence artificielle. Avec le lancement de la « Senegal AI Factory », le pays ambitionne de renforcer son écosystème technologique, d'attirer les investissements et de s'imposer comme l'un des principaux pôles africains de l'innovation numérique.

Le site d'information Senego rapporte que le Sénégal a présenté le projet « Senegal AI Factory » lors d'un événement organisé à Tokyo. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie numérique du pays.

L'objectif est de créer un véritable écosystème consacré à l'intelligence artificielle, capable d'accompagner les startups, les chercheurs, les entreprises et les administrations publiques. Le média précise que cette plateforme doit favoriser l'innovation locale, accélérer la transformation numérique de plusieurs secteurs stratégiques et renforcer la compétitivité de l'économie sénégalaise dans un domaine devenu essentiel à l'échelle mondiale.

Cette annonce intervient alors que plusieurs pays africains multiplient les investissements dans les nouvelles technologies.

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Dans son Journal Financia du 3 août 2026, Africa24 rappelle que l'intelligence artificielle est désormais considérée comme un levier majeur de développement. Santé, agriculture, éducation, services financiers ou encore administration publique : les applications se multiplient et les gouvernements cherchent à développer des solutions adaptées à leurs propres réalités économiques et sociales.

Au Sénégal, les autorités espèrent que la Senegal AI Factory contribuera à attirer davantage d'investissements internationaux, à stimuler la recherche et à favoriser la création d'emplois hautement qualifiés. Le projet pourrait également encourager l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises technologiques capables de proposer des solutions conçues localement.

Les ambitions affichées restent toutefois conditionnées à plusieurs défis.

Le pays devra notamment renforcer ses infrastructures numériques, développer des capacités de calcul suffisantes, garantir un accès fiable à l'électricité et investir dans la formation d'ingénieurs, de chercheurs et de spécialistes des données. À cela s'ajoutent les enjeux liés à la cybersécurité, à la protection des données personnelles et à la mise en place d'un cadre réglementaire adapté au développement de l'intelligence artificielle.

Si ces conditions sont réunies, la Senegal AI Factory pourrait devenir l'un des principaux moteurs de la transformation numérique du Sénégal et renforcer son positionnement parmi les pays africains les plus engagés dans la course à l'intelligence artificielle.