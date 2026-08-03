Sénégal: Extension du Train express régional vers l'Aibd - La Seter et la Senter annoncent le succès des essais de montée de vitesse

3 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Senter, gestionnaire du patrimoine et autorité de sécurité, et la Seter, exploitant-mainteneur du Ter de Dakar, informent les usagers que les essais de montée en vitesse réalisés dans le cadre du projet d'extension du Ter vers l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) se sont déroulés avec succès. Les deux entités ont publié un communiqué conjoint.

«À la suite du bon déroulement de ces essais, les circulations commerciales ont repris ce vendredi 31 juillet sur l'ensemble de la ligne Dakar - Diamniadio, avec un train toutes les 10 minutes », annoncent la Senter et la Seter.

Elles ajoutent que les essais techniques se poursuivront toutefois sur la nouvelle section Diamniadio - Aibd afin de finaliser les dernières étapes de préparation avant la mise en service commerciale de cette extension.

À ce titre, précise-t-on, des trains d'essai continueront de circuler sur cette section, y compris à grande vitesse et sans arrêt.

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Pour la sécurité et celle des circulations ferroviaires, la Seter et la Senter rappellent qu'il est strictement interdit de pénétrer dans les emprises ferroviaires; de traverser les voies ferrées.

Elles soutiennent que le respect de ces consignes est indispensable pour garantir la sécurité de tous.

La Senter et la Seter remercient l'ensemble des voyageurs pour leur patience, leur compréhension et leur confiance durant cette période d'essais. Elles expliquent que ces opérations constituent une étape essentielle vers l'ouverture prochaine de la desserte du Ter jusqu'à l'Aéroport international Blaise Diagne.

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