Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2026/Alassane Ouattara - « L'excellence est une ambition accessible à tous ceux qui cultivent l'effort »

La salle des Pas perdus du palais de la Présidence de la République, à Abidjan-Plateau, a abrité le lundi 3 août 2026, la cérémonie de remise du Prix national d'excellence de la 13e édition, en présence du couple présidentiel.

A cette occasion, le Président de la République, Alassane Ouattara, indique que l'excellence est une ambition accessible à tous ceux qui cultivent l'effort, la persévérance et la rigueur. C'est pourquoi il a félicité les récipiendaires pour leurs efforts consentis.

« Cette distinction que vous recevez aujourd'hui vous confère une responsabilité particulière. Je vous félicite et je vous exhorte à poursuivre vos efforts en faisant preuve de responsabilité et en demeurant à la hauteur de l'exigence d'exemplarité qu'impose ce prix », a déclaré le Chef de l'État.

À l'en croire, le travail bien fait, même accompli dans la discrétion, finit toujours par être reconnu. « J'encourage notre jeunesse à continuer de travailler sans relâche, à croire en ses capacités et à cultiver la compétence et l'intégrité pour atteindre ses objectifs à long terme », a exhorté le Président de la République.

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En effet, après treize années de mise en oeuvre de ce Prix national d'excellence, a insisté le Chef de l'État, il convient de franchir une nouvelle étape afin de mieux valoriser les performances enregistrées dans chaque secteur.

« Je demande au Premier ministre de mettre en oeuvre, à compter de l'édition 2027, la réforme du Prix national d'excellence. Cette réforme devrait permettre de mieux valoriser les performances enregistrées dans chaque domaine, tout en réservant des distinctions nationales aux parcours et aux réalisations présentant un caractère exceptionnel », a-t-il déclaré.