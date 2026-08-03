Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2026 - 80 lauréats récompensés

La 13e édition du Prix national d'excellence s'est tenue le lundi 3 août 2026, dans la salle des Pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire.

À cette édition, 80 lauréats ont été récompensés pour 87 prix mis en compétition.

Provenant des secteurs public, privé et de la société civile, ce sont 45 personnes physiques et 35 personnes morales qui ont été primées.

Au titre des personnes physiques, l'on enregistre 33 hommes, 11 femmes et un couple. Chez les personnes morales, ce sont 11 administrations publiques, 13 entreprises privées, une collectivité locale et 10 structures et autres organisations de développement communautaire (coopératives, associations communautaires, Ong).

Comme aux éditions précédentes, tous les lauréats recevront un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de Fcfa.