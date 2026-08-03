Cote d'Ivoire: Bondoukou-Bouna - Les populations sensibilisées aux risques sanitaires et routiers

Dans le cadre des travaux de renforcement de la route Bondoukou-Bouna, l'Ong Ipsdh a organisé, le 31 juillet à Laoudi-Ba, une campagne de sensibilisation sur les IST/VIH-Sida, la sécurité routière, la gestion des ouvrages et le mécanisme de gestion des plaintes.

Ces travaux, prévus sur 24 mois, entraîneront un important brassage de populations pouvant favoriser la propagation des IST/VIH-Sida et d'autres phénomènes sociaux. La circulation des engins de chantier constitue également un risque d'accidents pour les riverains.

Selon Koudou Josiane, présidente de l'Ipsdh, cette initiative s'inscrit dans le volet social du projet exécuté par Porteo-btp, qui comprend aussi la gestion des plaintes et la vaccination du personnel.

Présidant la cérémonie, le préfet de la région du Gontougo, Kouadio Gbogbo André, a officiellement lancé la campagne. Il a invité les populations à suivre attentivement les différentes communications et à appliquer les recommandations afin de prévenir les accidents de la route et la propagation des IST/VIH-Sida.