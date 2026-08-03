Cote d'Ivoire: Bondoukou-Bouna - Les populations sensibilisées aux risques sanitaires et routiers

3 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre des travaux de renforcement de la route Bondoukou-Bouna, l'Ong Ipsdh a organisé, le 31 juillet à Laoudi-Ba, une campagne de sensibilisation sur les IST/VIH-Sida, la sécurité routière, la gestion des ouvrages et le mécanisme de gestion des plaintes.

Ces travaux, prévus sur 24 mois, entraîneront un important brassage de populations pouvant favoriser la propagation des IST/VIH-Sida et d'autres phénomènes sociaux. La circulation des engins de chantier constitue également un risque d'accidents pour les riverains.

Selon Koudou Josiane, présidente de l'Ipsdh, cette initiative s'inscrit dans le volet social du projet exécuté par Porteo-btp, qui comprend aussi la gestion des plaintes et la vaccination du personnel.

Présidant la cérémonie, le préfet de la région du Gontougo, Kouadio Gbogbo André, a officiellement lancé la campagne. Il a invité les populations à suivre attentivement les différentes communications et à appliquer les recommandations afin de prévenir les accidents de la route et la propagation des IST/VIH-Sida.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.