Cote d'Ivoire: Katiola/TIC - 192 agents administratifs formés dans le Hambol

La Société nationale de développement informatique (Sndi) a clôturé, le 29 juillet 2026, à Katiola, un séminaire de formation de 40 jours au profit de 192 fonctionnaires et agents de l'État de la région du Hambol.

Placée sous la présidence de Mme Konan Brah Juliette, préfète de région, préfète du département de Katiola, la cérémonie s'est déroulée à l'Hôtel Hambol, en présence des représentants des collectivités territoriales ainsi que des bénéficiaires de cette session de formation.

Du 22 juin au 29 juillet 2026, les participants, issus d'une trentaine de structures publiques, ont été initiés à l'informatique, à Internet, à l'intelligence artificielle ainsi qu'à la maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft Word, Excel et PowerPoint.

Le directeur du Centre de formation de la Sndi a indiqué que cette initiative, rendue possible grâce à la ligne budgétaire du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, dirigé par Djibril Ouattara, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration ivoirienne. À l'issue de la formation, les 192 auditeurs ont reçu leur attestation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le représentant du maire de Katiola, Kouamé Innocent, a souligné l'importance de la maîtrise des outils numériques pour l'amélioration du service public.

Au nom des bénéficiaires, Athanase Koffi a souligné que cette formation a permis aux participants de renforcer leurs compétences dans l'utilisation des outils informatiques. Il a, en outre, plaidé en faveur de la mise en oeuvre de l'opération « Un fonctionnaire, un ordinateur », afin de consolider les acquis de cette initiative.

Avec cette 13e édition, la Sndi porte à plus de 37 500 le nombre de fonctionnaires formés depuis le lancement du programme. La prochaine étape est prévue dans la région de la Nawa, à Soubré.