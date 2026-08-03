Après son passage à Bouaké le 20 juillet 2026, Charles Blé Goudé a animé, le dimanche 2 août, dans l'après-midi, son 9e Café politique à Krindjabo, dans le royaume du Sanwi. Depuis son retour de La Haye, le leader politique poursuit sa tournée marquée par des messages de paix, de rassemblement et de promotion du vivre-ensemble.

Cette rencontre a réuni de nombreux participants venus de différentes localités du Sanwi. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets liés à la vie politique nationale, dans une atmosphère conviviale permettant à chacun de poser des questions au président du Cojep. Parmi les préoccupations soulevées figurait la question d'une supposée trahison envers l'ancien Président de la République, Laurent Gbagbo.

En réponse à ces préoccupations, Charles Blé Goudé a fait diffuser une vidéo de son intervention à La Haye dans laquelle il défendait Laurent Gbagbo. Il a ensuite affirmé que les personnes qui l'accusent de trahison sont, selon lui, motivées par la crainte de la concurrence politique. « Ceux qui tiennent ces propos ont en réalité peur de faire la compétition avec moi », a-t-il déclaré.

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Revenant sur le sujet, il a également indiqué qu'il ne s'exprimerait plus à l'avenir sur ses relations avec son ancien mentor, Laurent Gbagbo.

Interpellé sur l'employabilité des jeunes, Charles Blé Goudé a insisté sur la nécessité de la formation et de l'éducation aux valeurs citoyennes. « Je vais vous former à ne pas détourner les fonds publics, à respecter la chose publique et les valeurs de la République », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté de porter la voix des populations les plus modestes de Côte d'Ivoire, tout en soulignant que son engagement s'inscrit dans la paix et exclut toute forme de violence.