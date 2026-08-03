Cote d'Ivoire: Promotion des territoires - Isouch fait escale à Katiola et valorise son riche héritage culturel

Dans le cadre de sa grande tournée à travers la Côte d'Ivoire, entamée le 10 juin 2026, à Tiassalé, ensuite Divo, Adzopé et prévue jusqu'à la fin de l'année, le créateur de contenu et chroniqueur télé ivoirien Nongbé Gethsémané Isaac, plus connu sous le nom d'Isouch, a marqué une escale à Katiola les 16 et 17 juillet derniers. Une visite qui a permis de mettre en lumière les richesses culturelles et artisanales de cette ville du centre du pays.

Porté par sa volonté de faire découvrir une Côte d'Ivoire authentique, souvent éloignée des circuits touristiques traditionnels, Isouch poursuit à travers cette initiative son engagement en faveur de la promotion des territoires et de leurs identités culturelles.

À son arrivée à Katiola, l'influenceur s'est dit impressionné par la propreté de la ville ainsi que par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Reçu par les autorités municipales, il a eu l'occasion d'échanger avec les responsables locaux avant de partir à la découverte de l'un des sites emblématiques de la ville : la Maison des Potières.

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Véritable vitrine du savoir-faire artisanal local, ce lieu préserve un héritage ancestral transmis de génération en génération. À travers les démonstrations réalisées par les artisanes et les explications sur les différentes étapes de fabrication des poteries, Isouch a mis en avant un patrimoine culturel unique qui contribue fortement à l'identité de Katiola.

Grâce aux contenus diffusés sur ses plateformes numériques, suivies par plusieurs millions d'abonnés, le créateur de contenu offre une visibilité nouvelle à la ville et à ses atouts. Ses publications participent ainsi à la promotion du tourisme local en mettant en valeur les traditions, les savoir-faire et l'hospitalité caractéristiques des régions ivoiriennes.

En choisissant Katiola comme l'une des étapes de son périple national, Isouch contribue à renforcer l'attractivité de cette cité qui conjugue patrimoine, authenticité et dynamisme. Une démarche qui invite les Ivoiriens, notamment les jeunes générations, à redécouvrir les trésors culturels de leur pays et à porter un regard renouvelé sur des destinations parfois méconnues.