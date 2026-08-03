Cote d'Ivoire: Festi'ajeps 2026 - L'Ajeps fait de la culture un levier de développement à Pétoukro-Sagui

Du 13 au 15 août 2026, le village d'Ayaou-Sokpa, dans le département de Sakassou, accueillera Festi'ajeps 2026, le festival organisé par l'Association des Jeunes de Pétoukro-Sagui (Ajeps). Bien plus qu'un rendez-vous de retrouvailles, cette manifestation entend promouvoir les valeurs culturelles du village tout en mobilisant les populations autour d'actions concrètes en faveur du développement local.

Le principal temps fort de cette édition sera l'inauguration du premier foyer polyvalent des jeunes, une infrastructure appelée à renforcer durablement la vie communautaire.

Au fil des années, Festi'ajeps s'est progressivement imposé comme un cadre de rassemblement des filles et fils de Pétoukro-Sagui, des autorités coutumières, des cadres, des partenaires et des populations. Au-delà de la célébration du patrimoine culturel, le festival favorise la cohésion sociale et constitue un espace de réflexion et de mobilisation autour des priorités de développement de la localité.

Ajeps a choisi pour l'édition 2026, de donner une dimension encore plus concrète à cet engagement en mettant à la disposition des populations un foyer polyvalent destiné à accueillir des réunions, des formations, des conférences, des activités culturelles ainsi que diverses cérémonies communautaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la présidente de l'association, Flora Akou, cette réalisation traduit la volonté de faire du festival un catalyseur de projets utiles à la communauté. « En plus de célébrer l'union, la solidarité et le partage qui caractérisent notre village, cette édition sera l'occasion d'inaugurer le tout premier foyer polyvalent des jeunes. Ce projet est le fruit d'un engagement collectif et constitue un investissement durable pour les générations futures », indique-t-elle.

Pour les responsables de l'Ajeps, cette infrastructure répond à un besoin exprimé depuis plusieurs années par les populations. Elle offrira un cadre approprié aux activités de la jeunesse et contribuera à renforcer les capacités d'organisation des initiatives communautaires.

Au-delà de cette réalisation, Festi'ajeps 2026 proposera un programme riche en animations culturelles, prestations artistiques, rencontres intergénérationnelles et activités de valorisation des traditions locales. Ces différentes articulations visent à consolider les liens entre les ressortissants de Pétoukro-Sagui et à promouvoir les richesses culturelles du territoire.

L'association affirme également inscrire son action dans une dynamique de développement durable à travers plusieurs initiatives sociales déjà conduites en faveur des populations, notamment des activités destinées aux enfants, aux femmes et aux familles du village. Ces actions traduisent la volonté de faire de l'engagement associatif un véritable instrument de développement communautaire.

Pour Flora Akou, cette vision repose sur une conviction forte

« Nous avons toujours voulu que Festi'ajeps soit davantage qu'une simple fête. Notre ambition est d'en faire un levier de mobilisation, de cohésion sociale et de financement de projets structurants pour notre communauté », souligne-t-elle.

Cette orientation a permis de renforcer l'adhésion des cadres, des partenaires institutionnels et des populations autour des actions de l'association, faisant du festival un rendez-vous qui dépasse désormais le seul cadre des festivités pour devenir un espace de promotion du développement local.

À quelques jours de l'ouverture de l'événement, l'Ajeps lance un appel à l'ensemble des filles et fils de Pétoukro-Sagui, aux populations de Sakassou et aux partenaires afin de participer à cette édition 2026.

L'association ambitionne de faire de ces trois journées un moment de célébration de l'identité culturelle, mais aussi de mobilisation collective autour d'un objectif commun : construire un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

Avec l'inauguration du premier foyer polyvalent des jeunes, Festi'ajeps 2026 entend ainsi illustrer qu'une manifestation culturelle peut également être un moteur de cohésion sociale, de mobilisation citoyenne et de développement territorial.