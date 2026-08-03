Togo: La lutte contre le paludisme progresse dans l'Oti

Quatre-vingt-six mille cinq cent six moustiquaires imprégnées ont été distribuées aux ménages dans le district sanitaire de l'Oti, soit un taux de couverture de 93,2 %, indique L'Économiste.

Le district de l'Oti se situe dans le nord du Togo, au sein de la région des Savanes, à proximité de la frontière avec le Ghana et le Burkina Faso.

Cette zone, comme le reste du nord du pays, reste particulièrement exposée au paludisme, une maladie qui circule toute l'année et s'intensifie durant la saison des pluies, lorsque les moustiques se multiplient.

Cette distribution s'inscrit dans la campagne nationale de lutte contre le paludisme, qui vise à équiper l'ensemble des ménages d'au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide pour deux personnes.

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Les moustiquaires imprégnées restent l'un des outils les plus efficaces de prévention. Placées au-dessus des lits, elles créent une double protection contre l'anophèle, le moustique vecteur du paludisme, qui pique principalement la nuit : une barrière physique, qui empêche tout contact direct avec la personne endormie, et une barrière chimique, l'insecticide dont elles sont imprégnées tuant ou repoussant les moustiques au contact du tissu.

Leur usage régulier permet de réduire significativement le nombre de cas de paludisme, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, les catégories les plus vulnérables face aux formes graves de la maladie.

Avec un taux de couverture supérieur à 93 % dans l'Oti, les autorités sanitaires disposent d'une base solide pour continuer à faire reculer la maladie dans cette région du pays.