Tunisie: Festival International de Boukornine - Hamza Bouchnek présente le spectacle « Orchestra »

Le producteur et compositeur de musique de films Hamza Bouchnek est monté pour la première fois sur la scène du 44e Festival International de Boukornine (FIH), pour présenter, dimanche soir, son spectacle original « Orchestra », accompagné de musiciens tunisiens jouant de divers instruments.

Orchestra repose principalement sur la musique de film composée par Hamza Bouchnek pour la série télévisée tunisienne « Ragouj » (ses première et deuxième saisons en 2024 et 2025), réalisée par son frère Abdelhamid Bouchnek.

Dans ce projet musical, Hamza Bouchnek a proposé une vision et un nouvel arrangement orchestral de la bande originale de la série. Cette oeuvre évoque également la mémoire de l'art du Mezoued des années 1990, une période sur laquelle il a longtemps travaillé sur les plans musical et artistique avec son frère Abdelhamid Bouchnek dans leurs précédentes collaborations .

Orchestra s'est appuyé sur divers styles musicaux tels que le Malouf, le Stambali, le Mezoued et le Flamenco, reflétant l'intérêt et la passion de Hamza Bouchnek pour la diversité et la richesse de la musique tunisienne.

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Le rappeur et acteur Issam Al Ousi ainsi que l'acteur et artiste Mahmoud Saidani ont participé à ce spectacle. Ils comptent parmi les figures artistiques marquantes qui reviennent régulièrement dans les oeuvres télévisées du réalisateur Abdelhamid Bouchnek.

Le porteur de ce projet musical considère que « Orchestra » repose avant tout sur les musiciens, qui constituent le pilier fondamental du travail, ce projet leur offrant un vaste espace pour mettre en valeur leurs compétences artistiques et exprimer leurs potentialités musicales.

Cette soirée a été marquée par la présence de fans des séries « Nouba » et « Ragouj », qui ont interagi avec la musique, chanté les paroles de certaines chansons et dansé sur leurs rythmes, se remémorant à travers la musique de film les moments les plus poignants de la série gravés dans leurs mérites.

Hamza Bouchnek a choisi de rendre hommage à son père, l'artiste tunisien Lotfi Bouchnek, en interprétant la chanson « Ritek Ma Naaref Win », soulignant qu'elle figurait parmi les morceaux les plus marquants qui lui ont inspiré l'amour de la musique dès son enfance.

La mère de Hamza Bouchnek a assisté à cette soirée et a exprimé sa fierté pour son fils Hamza ainsi que pour son autre fils, Abdelhamid Bouchnek, qui a choisi de rester à l'écart des caméras afin de laisser la place à son frère pour présenter son propre projet musical au public.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Hamza Bouchnek a indiqué que ce spectacle a constitué une occasion d'apprécier la musique qu'il produit loin des feux des projecteurs, lors d'une rencontre intime avec le public de Boukornine, tout en affirmant s'être senti à l'aise sur scène aux côtés des musiciens.

Interrogé sur ses prochains projets dans le domaine de la musique de film, il a confirmé avoir participé à la composition de la bande originale du film d'épouvante « Bekma », la dernière oeuvre du réalisateur Abdelhamid Bouchnek, et a ajouté que d'autres collaborations le réuniront avec le réalisateur tunisien Mohamed Khalil Bahri pour un nouveau film comique ainsi qu'un autre film qui sortira en Italie.