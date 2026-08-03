Tunisie: Tarente 2026 - Matchs amicaux et stage en Italie pour la sélection tunisienne de volley-ball

3 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale sénior de volley-ball intensifie sa préparation en vue de la 20e édition des Jeux Méditerranéens, prévue du 21 août au 3 septembre 2026 à Tarente, en Italie. Selon un communiqué publié ce lundi par la Fédération Tunisienne de Volley-Ball (FTVB), la sélection nationale entame un programme rigoureux composé d'une série de matchs amicaux à domicile et d'un stage de fin de préparation sur le sol italien.

Quatre matchs amicaux au Palais des Sports d'El Menzah

Dans le cadre de cette préparation locale, les volleyeurs tunisiens disputeront quatre rencontres amicales au Palais des Sports d'El Menzah à Tunis. Ils affronteront successivement le Maroc et l'équipe de France B, toutes les rencontres étant programmées à 18h00 :

Mardi 4 et mercredi 5 août 2026 : Tunisie vs Maroc (18h00)

Samedi 8 et dimanche 9 août 2026 : Tunisie vs France « B » (18h00)

À l'issue de ces test-matchs, la délégation tunisienne s'envolera pour l'Italie le 20 août prochain. Les hommes du sélectionneur y effectueront un stage bloqué d'ultimes réglages avant leur entrée en lice officielle dans le tournoi méditerranéen.

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