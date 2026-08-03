Tunisie: Siliana Les habitants d'Ain Zrig réclament leur droit à l'eau potable

3 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les travaux de construction d'un ouvrage hydraulique à Ain Chemaia relevant de la localité d'Ain Zrig dans la délégation de Gaâfour (gouvernorat de Siliana) devraient démarrer la semaine prochaine.

Ce projet, qui sera réalisé à l'initiative du réseau des associations de développement Rameau d'olive (RADOS) à Siliana, vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans la région.

Le représentant du RADOS Siliana, Sami Sakni a indiqué, à l'Agence TAP, que les travaux portent en particulier sur l'aménagement d'un réservoir souterrain et l'installation d'un réservoir de collecte d'eau, d'une station de pompage à énergie solaire, des robinets publics et des bassins d'irrigation.

De leur côté, un certain nombre d'habitants ont revendiqué leur droit à l'eau potable, rappelant que la source d'eau qui alimente actuellement environ 500 familles dans cette localité ne répond pas aux normes de sécurité sanitaire et ne satisfait pas leurs besoins.

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