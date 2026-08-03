Tunisie: Autisme - Ouverture des inscriptions pour la rentrée 2026-2027 au complexe de Sidi Hassine

Le ministère des Affaires Sociales a annoncé l'ouverture, à compter de ce lundi 3 août et jusqu'au mercredi 30 septembre 2026, du dépôt des dossiers d'inscription des enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme (TSA) pour l'année éducative 2026-2027. Cette campagne concerne la tranche d'âge des 3 à 7 ans, précise le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Les parents désireux d'inscrire leurs enfants sont invités à déposer leurs dossiers directement au siège du Complexe socio-éducatif pour enfants autistes, situé à la Cité Omar El Mokhtar à Sidi Hassine.

D'après la même source, le dossier de candidature doit obligatoirement comporter une copie de la carte d'identité nationale du tuteur légal (ou une fiche de liaison s'il s'agit d'une institution publique), un extrait de naissance de l'enfant datant de moins de trois mois ainsi que deux photos d'identité récentes. Il convient également d'y joindre une copie de la carte d'handicap et de la carte de soins si l'enfant en possède.

Enfin, le dossier doit inclure un rapport médical détaillé délivré par une structure hospitalière, attestant du trouble du spectre de l'autisme, évaluant le degré d'autonomie de l'enfant et précisant d'éventuelles pathologies ou symptômes associés.

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Le ministère souligne que les candidatures seront ensuite examinées par la commission d'admission, créée conformément à l'arrêté du ministre des Affaires sociales n° 31 du 3 décembre 2021. Les admissions définitives se feront dans la limite de la capacité d'accueil de l'établissement.